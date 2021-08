Lionel Messi no pudo resistir

Con lágrimas en sus ojos, Lionel Messi brindó ayer una conferencia de prensa para dar una emotiva despedida al club que lo formó y catapultó a la élite del fútbol mundial. Acompañado de su familia, el astro argentino se confesó sobre los últimos sucesos en las negociaciones con la institución azulgrana.

El seis veces Balón de Oro reconoció haber cedido en gran parte de sus pretensiones económicas, sin embargo, aquel sacrificio no fue suficiente para llegar a buen puerto con el elenco catalán.

“Yo había bajado mi ficha 50%, después de eso no me pidieron nada más. Así fue todo. Hablo por mi, siempre fui de cara con el socio, nunca mentí, fui transparente. Se dicen muchísimas cosas, pero no todas son verdades. Lo que más me importaba era decirle la verdad a la gente, que tanto me dio”, declaró la “Pulga” a la prensa.

El “10” admitió que a inicios de la temporada 2020-2021 tenía la intención de dejar el club español, pero en el tramo final de la campaña manifestó su interés de quedarse en la institución a la que le regaló un sinfín de alegrías deportivas.

“El último año estaba convencido de irme, pero este año no es lo mismo, estaba seguro de que me quedaría aquí, en casa. Han sido increíbles estos años. Hoy tengo que decirle adiós a todo esto. Estoy acá desde que tengo trece años y hoy me estoy yendo. Este club ha sido muy respetuoso conmigo y tengo que agradecer por todas las cosas que pasé acá, que me ayudaron a crecer y a ser la persona que soy hoy. Di todo desde el primer al último día”, indicó el gaucho.

El rosarino no dudó en dar algunos detalles sobre la conversación que tuvo con el actual presidente del Barza. “Cuando pasaron las elecciones, fui a comer y hablé con Laporta. Después de eso estaba convencido de que iba a seguir. No había problemas con el contrato. No tuve dudas y sabíamos lo que teníamos pensado hacer”.

Messi ha pasado por muchos desafíos en su trayectoria profesional, pero nada parecido a lo que está viviendo en la actualidad. “Sin duda, es el momento más difícil de mi carrera. He tenido muchas derrotas, pero al otro día vuelves a entrenar y tienes una revancha, pero ahora es otra cosa, es el final en este club. No me quería ir y por eso la tristeza”.

A pesar de la tristeza que siente por dejar a los azulgranas después de 21 años, el actual campeón de la Copa América aseguró que la institución debe primar sobre las demás cosas y confía en que el equipo pueda rendir de gran manera en la edición 2021-2022. “El club es más importante que cualquiera. La gente se va a terminar acostumbrando. Tiene una gran plantilla y vinieron grandes jugadores, al final todo se acomoda”.

Tras el fin de su etapa con el Barcelona, Messi mira para adelante hacia su próximo destino profesional, el cual estaría en el PSG, equipo donde militan grandes compañeros de la “Pulga”, como Neymar, Ángel Di María y Leandro Paredes.

Sin nada que lo detenga, el argentino se reuniría entre hoy o mañana con los directivos del cuadro parisino para estampar su firma. Nasser Al-Khelaifi tendría pensado presentar a Lionel por lo más alto, razón por la que habría reservado la Torre Eiffel.

La palabra

Joan Laporta, presidente del Barcelona

“Hubiera sido genial que Messi siguiera aquí, pero no ha sido posible. Hice lo mejor que pude”.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.