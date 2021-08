La posible llegada de Messi al PSG eclipsa a los Juegos Olímpicos París 2024

Especial para La República desde París / Efraín Rodríguez Valdivia

Aunque la celebración por los Juegos Olímpicos 2024 invadía los contornos de la torre Eiffel, los gritos de los hinchas del Paris Saint Germain (PSG) resonaban más fuerte y más a menudo por las calles de la capital ante la posible llegada Lionel Messi.

Ni la voz del presidente de la República, Emmanuel Macron, desde la punta de la torre pronunciando el lema de los juego, ni el sobrevuelo de ocho aviones de combate de la Fuerza Aérea expidiendo en humo los colores de la bandera francesa sobre cielo distrajeron la atención sobre Lionel Messi en París.

De ese modo, pasado el mediodía en Francia, los Juegos Olímpicos París 2024 estaban en un segundo plano. Como consuelo, el comité organizador justificaba su posible majestuosidad para llamar la atención. “La inauguración será en el río Sena, se usará el Gran Palacio de las Bellas Artes como centro de competición. La explanada de Campo de Marte al pie de la torre Eiffel se abrirá como centro de entrenamientos. Se habilitarán los jardines del castillo de Versalles para otras justas”, resaltaban. Sin embargo, el anhelo de ver jugar a Lionel Messi en el estadio Parque de los Príncipes de París ha sido más fuerte: el argentino condensó toda la atención.

Mientras se clausuraban los Juegos Olímpicos en Tokio, el deportista confirmó en Barcelona las negociaciones con el PSG. “Desde que salió el comunicado (del FBC Barcelona anunciando el cese del contrato), varios clubes se interesaron. No tengo nada cerrado, pero sí estamos hablando (con el PSG)”, señaló Messi.

En ese momento, los hinchas parisinos montaron guardias en los tres aeropuertos de la capital francesa para recibir al jugador. Al final de la tarde del domingo, la barra del PSG indicó que Lionel Messi llegaría el lunes, a la una de la tarde, al campo aeronáutico de Le Bourget, en un vuelo privado.

París, Barcelona y Tokio ya no parecían ciudades alejadas, sino calles próximas donde se compartían todo tipo de declaraciones. La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, expresó desde Japón su deseo de tener como vecino al argentino. Enseguida, casi como una confirmación, la prefectura de Policía movilizó varios convoys antidisturbios para reguardar el aeropuerto. Hasta el cierre de esta edición, Lionel Messi no ha llegado a París y su contratación no está confirmada.

Costoso sueño

El final de la carrera de Lionel Messi fuera del FC Barcelona parecía imposible. Sin embargo, su llegada al PSG sonaba utópico. Pese a que la dirigencia del cuadro parisino (gestionada por fondos multimillonarios de Qatar) le habían propuesto muchas veces sumas astronómicas, el argentino siempre las rechazó. Pero las peleas internas en la dirigencia del club catalán y su mala administración abrieron la posibilidad en el PSG. Por ello, para entender la llegada de Messi a París, es necesario conocer la crisis económica en el Barcelona.

A estas alturas ya no es un secreto la mala gestión en el club español. Actualmente tiene un deuda de 1.173 millones de euros con diversos acreedores y clubes por los fichajes. Por ejemplo, pagó 135 millones de euros al Atlético de Madrid por Antoine Griezmann, 86 millones al Ajax por Frenkie de Jong, 120 millones al Liverpool por Coutinho. Además, debía pagar 76 millones anuales a Lionel Messi. Las cuentas estaban sobregiradas.

La Liga de España, ente rector del campeonato, puso un tope presupuestal y salarial a fin de evitar su quiebra. Messi accedió a reducir su salario al 50%. Pese a eso, las cuentas no cuadraban. Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, no quiso endeudarse para cerrar el contrato del argentino. El club le dijo que no podían renovar. Messi, después del shock, contestó la llamada de los catarís y estaría negociando su llegada a una París distraído por los Juegos Olímpicos.