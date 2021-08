Gladys Tejeda luego de competir en Tokio 2020: “Mi objetivo será llegar hasta París 2024″

Por Milagros Crisanto desde Tokio, Japón. Enviada especial de La República

Gladys Tejeda volvió a llenar de orgullo a todos los peruanos con su participación en una nueva edición de los Juegos Olímpicos. La fondista, ganadora de la medalla de oro en Lima 2019, finalizó la maratón femenina de Tokio 2020 como la atleta latinoamericana con el mejor tiempo, seguida por la también peruana Jovana de la Cruz.

Culminada su participación en tierras niponas, la deportista jaujina aseguró que se mantendrá compitiendo en el alto rendimiento “del deporte que le gusta” y manifestó su deseo de poder clasificar a la próxima cita olímpica: París 2024.

- ¿Cómo te sientes después de la maratón, donde fuiste la primera de Latinoamérica?

Nos sentimos muy bien, estoy terminando de recuperarme porque fue una competencia bastante fuerte. Ahora toca liberarse un poco de esta presión, del cansancio por la dureza de la prueba.

Quiero agradecer a todo el Perú por seguir esta hermosa competencia y darnos motivación y buenas vibras para hacer un buen papel . A pesar de que para los deportistas no ha sido tan fácil por la pandemia, hemos sabido seguir preparándonos.

Gladys Tejeda registra tres participaciones en Juegos Olímpicos. Foto: Milagros Crisanto/GLR

- ¿Qué tal el clima de Sapporo?

Aquí en la Villa Olímpica se sentía muy fuerte la temperatura, quizás fue tres grados menos en Sapporo, pero igual es tierra caliente y no había nada que hacer, tenías que afrontar lo que se venía. Por eso adelantaron la competencia una hora para las mujeres.

Me siento muy feliz por mi resultado. A pesar de que ha sido una etapa con todas las desventajas que hemos tenido después de que se pospusieron los Juegos, hemos podido trabajar gracias al IPD, a la Federación (de Atletismo), a Panam Sports, que han estado con nosotros en los momentos más difíciles que nos tocó por la pandemia. Sobre todo a los que vivimos de esto.

Ganar competencias del exterior nos ayuda en muchas formas, pero ya son casi como dos años que nos golpea terriblemente la situación. Qué bueno que se hayan formado estos programas tan importantes. Pienso que este camino es muy bueno para que muchos deportistas puedan seguir su sueño de querer ser atletas o deportistas de alto rendimiento. Sabemos que se necesita mucho apoyo, esos programas deben ser fortalecidos. Hay que continuar y motivarnos, incentivarnos.

Tejeda pudo prepararse para Tokio 2020 en Kenia gracias a sus patrocinadores y programas de apoyo al deportista. Foto: Gladys Tejeda

- Se hablaba de que tenías una lesión, ¿corriste así la maratón o fue durante la carrera que pasó esto?

Siempre va a haber dolores en el alto rendimiento y en algún punto eso es normal. La verdad es que sí tengo una lesión, es un poco complicada, pero las personas me han apoyado en este punto.

No ha sido fácil tener la clasificación a Tokio- Estoy muy agradecida a mis auspiciadores, que me dieron el soporte para no alejarme de este deporte que me gusta. A pesar de eso, después de los Juegos Panamericanos llegué a tener una lesión bastante crítica que incluso me llevó a pensar en dejar de correr porque tampoco quería arriesgar mucho.

Gracias a todo el apoyo puedo decir, con los puños bien fuertes, que he regresado, conseguí la marca a pesar de tener un poco de desconfianza y me ha ido bien en los entrenamientos gracias también a mi entrenador, que ha hecho todo lo posible. Estuvo todos los días conmigo monitoreándome y nunca me abandonó. Voy a convivir con la lesión, es un poco delicada. Nada más queda que seguir adelante y continuar completando los objetivos que tengo.

- ¿En qué parte tienes la lesión de la que hablas? ¿Es una que requiere cirugía?

Aún no. Es un tema de la columna, es manejable, pero tienen que tratarla personas muy especializadas. No es tan fácil, pero tampoco es nada imposible.

- Entonces tenemos Gladys para rato.

Sí, me voy a seguir enfocando en lo que realmente me gusta. Estoy muy agradecida a mi familia, a Dios, porque han sido la pieza fundamental para seguir adelante.

- ¿Tendremos Gladys para París 2024? ¿Es uno de tus objetivos?

Exacto. Desde ahora voy a seguir concentrada en mis objetivos, aunque ya mucho antes venía diciendo que el principal será llegar hasta París 2024 y vamos a seguir dando todo lo que se pueda.

Esto también puede ser un ejemplo para las nuevas generaciones, para que entiendan cómo es estar en el alto rendimiento y mantenerse varios ciclos. Tienes que dejar muchas cosas, ser muy disciplinado, alejarte de tu familia o amigos y solamente centrarte en la alta competencia. Esperemos que los chicos que vengan tengan más oportunidades, se les abran más puertas y que no se pierda lo que estamos tratando de lograr con mucho esfuerzo.

Creo que en el futuro habrá resultados, pero hay que seguir trabajando . No podemos desmayar porque tal vez en algún momento nos puede ir mal, pero hay que levantarnos. El objetivo se encuentra tal vez después de caer una y otra vez. Entonces no hay por qué detenerse. Igual voy a seguir mi preparación, París 2024 está muy cerca, así que a no quebrarse y continuar adelante.

Tejeda espera servir como ejemplo para las nuevas generaciones de atletas peruanos. Foto: difusión

