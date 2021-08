Chelsea vs. Villareal se jugará por la Supercopa de la UEFA, en el National Football Stadium at Windsor Park, ubicado en Irlanda del Norte. El duelo corresponde a la primera fecha de la temporada europea, donde se enfrentarán los campeones de la Champions League y la Europa League. A continuación, revisa aquí todos los detalles que debes saber para no perderte el cotejo.

¿Cuándo juega Chelsea vs. Villareal por la Supercopa de la UEFA?

Chelsea y Villarreal se volverán a ver las caras este miércoles 11 de agosto, por la final de la Supercopa de la UEFA.

¿A qué hora juega Chelsea vs. Villarreal?

El Chelsea vs. Villarreal será en las siguientes horas por país:

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p.m.

México: 2.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

España: 9.30 p. m.

¿Dónde ver la Supercopa de la UEFA?

La final de la Supercopa de la UEFA entre Chelsea vs. Villareal podrá ser vista en toda Latinoamérica por la señal de ESPN2.

¿Cómo ver por Internet la Supercopa de la UEFA?

Si deseas ver la final de la Supercopa de la UEFA por internet GRATIS, puedes hacerlo mediante la aplicación de ESPN Play en Latinoamérica y en España por Movistar+. Además, puedes seguir la transmisión EN VIVO de La República Deportes, donde encontrarás el minuto a minuto, los goles, estadísticas, incidencias y mucho más del juego.

¿Cómo llegan Chelsea y Villarreal?

El conjunto inglés llega a esta definición con el título de actual campeón de la Champions League, luego de una buena campaña liderada por Thomas Tuchel en la recta final de la Liga de Campeones.

Por otro lado, el Submarino Amarillo protagonizó una emocionante final de la Europa League contra el Manchester United, donde igualaron el marcador 1 – 1 por lo que tuvieron que definir la victoria con una tanda de penales que finalmente, dio por ganador al Villareal.

En sus últimos duelos amistosos, el Chelsea empato 2 – 2 contra el Tottenham, mientras que el Villarreal igualó con los mismos tantos ante el Leeds United.