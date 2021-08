Lionel Messi siempre tuvo los ojos del mundo sobre él. Sin embargo, en los últimos días, la repercusión que he tenido su salida del FC Barcelona alcanzó niveles difíciles de imaginar. El impacto ha sido tal que hasta Rafael Nadal se tomó el tiempo para referirse al respecto. En una conferencia de prensa, previo a su debut en el Masters 1000 de Toronto, el tenista opinó sobre el tema del momento.

“Algún día tenía que pasar, ya fuera porque tuviera que cambiar de club o porque debía retirarse. Es un día triste para el fútbol español y para el barcelonismo”, remarcó. Nadal, actual número 3 en el ranking ATP, lamentó la partida del ‘10’ argentino y dio una posible razón que explique lo que pasó entre Messi y el Barcelona.

“Como aficionado del futbol, perder una estrella como Lio, al que ya no lo verás semanas a semana en la liga española, me parece una noticia triste. El mundo del fútbol está sufriendo y los clubes no son la excepción, especialmente los clubes que no tienen un capital importante detrás”, indicó.

Para ‘Rafa’, el club catalán hizo todo lo que estaba a su alcance para mantener a Lionel Messi, pero lamentablemente las negociaciones no llegaron a buen puerto. Así también, aprovechó para desearle suerte al astro argentino en su futuro próximo.

“Entiendo que en el Barcelona han hecho todo lo posible para mantener a su mejor jugador en el club, pero ha sido imposible. Solo queda desearle lo mejor vaya adonde vaya . Al parecer, se va a un club muy potente (económicamente) y le deseo lo mejor allí. Tendremos que disfrutarlo allí” concluyó.

