Pablo Peirano rompe nueva racha con Mannucci

Fútbol peruano. El técnico de nacionalidad uruguaya Pablo Peirano sigue cosechando méritos en Carlos A. Mannucci. Esta vez, rompió con la mala racha de 21 años sin ganarle a Universidad César Vallejo, clásico rival del elenco Tricolor.

Este era un tema pendiente para el estratega del equipo carlista, más aún por la manera cómo se afrontan este tipo de encuentros, debido a la rivalidad que existe entre uno y otro club por el hecho de ser trujillanos.

“Sabemos la cantidad de hinchas que tiene Mannucci en Trujillo, estaban expectantes, siempre dándonos apoyo. Encaramos el partido con mucha seriedad y logramos los tres puntos que son muy importantes”, expresó el destacado entrenador a Gol Perú.

De esta manera, Pablo Peirano ha roto la segunda racha negativa que ostentaba Mannucci. La primera fue clasificarlo por primera vez en su historia a un torneo internacional. Ocurrió el año pasado con su pase a la Copa Sudamericana.

Efectividad, más que posesión

El técnico de Mannucci señaló que prefiere un equipo efectivo, por encima de mantener la tenencia de la pelota. En el partido ante los Poetas, el elenco Tricolor careció de profundidad, pero se alzó con la victoria.

“Me hubiera gustado otra expresión en algunos momentos, pero el equipo se mostró sólido, no con la profundidad que estamos acostumbrados, no estuvimos tan finos con tanta creación, enfrentamos a un equipo que juega muy bien. Lo más importante es la efectividad, no tanto los números de la posesión”, puntualizó.

El próximo rival de Mannucci en el campeonato será Deportivo Binacional.