La partida de Lionel Messi del Barcelona ha remecido el universo deportivo. Según varios medios europeos, su llegada al poderoso Paris Saint-Germain es inminente y se concretaría en las próximas horas. Sin embargo, los hinchas ya dan por hecho esto y, luego de la conferencia que brindó para despedirse de sus amigos, acudieron al aeropuerto Le Bourget para recibirlo.

En la imágenes se observa como los hinchas han tomado la parte exterior del terminal aéreo y corean el apellido del astro argentino. En su última conferencia de prensa como culé, el vigente campeón de América se refirió a la posibilidad de jugar junto a Neymar y Mbappé.

“El PSG es una posibilidad, pero a estas alturas no tengo nada con nadie. Cuando salió el comunicado tuve varias llamadas de clubes interesados. Todavía no hay nada cerrado, pero estamos hablando”, comentó.

A su vez, aprovecho la ocasión para aclarar lo sucedido durante sus vacaciones en Ibiza y explicar la historia detrás de la foto con los jugadores del PSG. “Fue una boludez. Yo había hablado con Di María y Paredes para encontrarnos en Ibiza. También me llamó Ney y me dijo que estaba en Ibiza. Les dije que vengan a mi casa y comimos todos e hicimos una foto, nada más. Me decían de ir a París, pero fue una casualidad. Se le dio mucha importancia, no hay nada raro. Fue solo una foto de amigos, que compartimos en vacaciones”, sentenció.

Messi recalcó que hasta la fecha no tenía nada arreglado con ningún club. Sin embargo, el poder económico de los dueños del cuadro parisino y los pocos equipos que pueden solventar una ficha tan alta hacen que su arribo sea definitivo para varios medios de comunicaciones. Los hinchas también dan por hecho su llegada y ya empezaron a vivir una fiesta.

