Lionel Messi sobre su salida del Barcelona: “Había bajado el 50% de mi ficha”

Lionel Messi declaró en el Camp Nou por última vez. Luego de hacerse oficial su salida del FC Barcelona, el internacional con la selección argentina se acercó al recinto culé para contar su versión de los hechos y cómo se originó su partida luego de 20 años .

Tras brindar algunas palabras y relatar cómo se sentía al respecto, Messi dejó en claro que hizo todo lo posible para quedarse en la institución por un par de temporadas más, aunque no estuvo seguro si el FC Barcelona hizo lo mismo.

“Estaba todo arreglado y a último momento no se pudo hacer por el tema de La Liga. No hay nada más que eso”, empezó declarando el histórico goleador del conjunto azulgrana.

En esa misma línea, Lionel Messi resaltó que su salida se debe a que el FC Barcelona y LaLiga no llegaron a un acuerdo, tal como se puede leer en el comunicado oficial emitido por el club catalán el último jueves 5 de agosto.

“Lo explicó el presidente. El club tiene una deuda muy grande y no quiere endeudarse más. Para qué estirarlo más si es un casi imposible. Yo tengo que pensar en mi futuro y en mi carrera , es lo que me toca a partir de ahora. Hice todo lo posible por quedarme y no se pudo. No tengo más nada que decir, hicimos todo lo que se pudo”, añadió.

Asimismo, reveló haberse bajado la mitad del salario con la intención de vestir los colores azulgranas y no el 30% como se estuvo especulando en la prensa internacional. “Había bajado el 50% de mi ficha y después no se me pidió más nada. Lo que dijeron después, de que me pedían el 30% más, es mentira. Eso no es verdad”, finalizó.

Puedes revivir la conferencia y las mejores declaraciones de Messi en el siguiente enlace.

