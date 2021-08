Lionel Messi rompió en llanto en plena conferencia tras su salida del Barcelona

Era inevitable quebrarse, como se quebró él. Era inevitable aguantarse las lagrimas, tal como sucedió con él. Tras su discurso inicial, el auditorio 1899 del Camp Nou se puso de pie para ovacionar no solo a un simple jugador, sino también al histórico goleador del FC Barcelona, al futbolista con más títulos en la historia del conjunto azulgrana. ¿De quién estamos hablando? De Lionel Messi.

“Es el turno de preguntas y nuevamente... gracias a todos”, fueron sus últimas palabras antes de iniciar la ronda de interrogantes. De inmediato, los que asistieron al auditorio 1899 aplaudieron a Lionel Messi por alrededor de dos minutos . Entre los presentes estaban Antonella Roccuzzo, sus hijos, el presidente del FC Barcelona Joan Laporta y algunos jugadores de la plantilla principal.

Ante la ovación de los mencionados, Lionel Messi se quebró como nunca antes lo había hecho. Cogió un pañuelo, se sacó las lágrimas, intentó hacerse el fuerte, pero simplemente no lo consiguió.

Lionel Messi habla sobre su salida

En la ronda de preguntas, Messi fue consultado sobre cómo se dio su salida del conjunto azulgrana, a lo que respondió que se había bajado el 50% su ficha salarial y que había hecho todo lo posible por quedarse en la institución.

“Hicimos todo lo posible y no se pudo hacer. Siempre fui de cara con el socio, con el aficionado culé y siempre fui transparente. Lo que pasa es que cuando no se habla mucho, pero no todas son verdades. Lo que más me importaba es decir la verdad a la gente que tanto me dio, que tanto crecimos y disfrutamos”, reveló.

Puedes revivir la conferencia de prensa y las mejores declaraciones de Lionel Messi en el siguiente enlace.

