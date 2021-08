Lionel Messi revela que el PSG es una posibilidad pero aún no tiene nada con nadie

Una de las grandes incógnitas sobre Lionel Messi es dónde jugará en esta temporada. Después de que se hiciese oficial su salida del FC Barcelona luego de 20 años, aparecieron varios clubes pretendientes cuyo objetivo es uno solo: hacerse con los servicios de quien es considerado el mejor jugador del mundo. Entre los equipos interesados está el PSG.

Bajo este panorama, en los últimos días han surgido varios rumores de que el elenco parisino ya tendría todo acordado con Lionel Messi para esta temporada . Incluso han revelado que el París Saint-Germain habría alquilado la Torre Eiffel para el martes 10 de agosto con el fin de presentar al argentino. Por su parte, el futbolista respondió a las especulaciones sobre si jugará en el PSG.

“ El PSG es una posibilidad, pero a estas alturas no tengo nada con nadie ”, empezó declarando el internacional con la selección de argentina en su última conferencia en el Camp Nou. “Cuando salió el comunicado tuve varias llamadas de clubes interesados. Todavía no hay nada cerrado, pero estamos hablando”, añadió.

Sobre la foto con los jugadores del PSG

Mucho se dijo acerca de una fotografía en la que aparecía Lionel Messi junto a varios jugadores del PSG, entre ellos Neymar y sus compatriotas Di María y Paredes. El argentino aseveró que era una mera coincidencia y que le parecía una “boludez” que hagan un circo de esa instantánea.

“Fue una boludez. Yo había hablado con Di María y Paredes para encontrarnos en Ibiza. También me llamó Ney y me dijo que estaba en Ibiza. Les dije que vengan a mi casa y comimos todos e hicimos una foto, nada más. Me decían de ir a París, pero fue una casualidad. Se le dio mucha importancia, no hay nada raro. Fue solo una foto de amigos, que compartimos en vacaciones”, aseguró.

Lionel Messi asegura que hizo todo para quedarse

