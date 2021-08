Lionel Messi en la cima

Lionel Messi decidió poner fin a su larga etapa con el Barcelona, pero eso no significa que el astro argentino deje de cautivar a los amantes del deporte rey con su talento futbolístico.

La llegada del seis veces Balón de Oro al PSG estaría a poco de concretarse y el conjunto parisino no tiene intención de dejar pasar esta gran oportunidad, por lo que prepara una suculenta oferta que Lio no pueda rechazar.

Como ya se sabe, el elenco que milita en la Ligue 1 tiene pensado ofrecer al ‘10’ un contrato de dos años con la opción de una temporada más, una de las condiciones que habría establecido el jugador, pero eso no sería todo.

El cuadro francés estaría dispuesto a pagarle al actual campeón de la Copa América un salario anual neto de 47 millones de dólares , monto que supera lo que recibe Neymar (41 millones de dólares), amigo cercano de Messi y uno de los principales motivos que lo impulsan a llegar al PSG.

Entre hoy o mañana, los representantes del delantero gaucho se reunirían con la dirección de la institución parisina para ultimar los detalles del acuerdo y concretar el fichaje del exazulgrana, lo que sería sin duda alguna el fichaje de la temporada.

Koeman se despide

Mientras en PSG celebran, dentro del Barcelona lamentan la partida de la máxima estrella del club catalán. Varios jugadores del plantel se manifestaron sobre la salida de Lio y Ronald Koeman no fue ajeno a dicho pronunciamiento.

El estratega azulgrana no dudó en agradecer las alegrías que brindó la ‘Pulga’ al elenco español a lo largo de su estadía. “Aún es difícil de asimilar que no jugarás más en el Barcelona. Gracias por todo lo que has hecho por el club, Leo Messi”, comunicó Koeman en sus redes.

Así mismo, el técnico holandés destacó la profesionalidad de Lio tanto dentro como fuera de las canchas. “He disfrutado mucho la temporada que hemos trabajado juntos. Estoy impresionado por tu ética de trabajo y tu deseo de ganar. Esto te convierte en el mejor jugador del mundo. Te deseo todo lo mejor a ti y a tu familia”.

El heredero de la ‘10’

Tras el fin de la etapa de Messi en el conjunto azulgrana, muchos se preguntan quién será el encargado de usar la ‘10’ del gaucho, cuyo peso será tan grande después de lo conseguido por Lionel desde que la recibió de Ronaldinho en el 2008.

Existen varios candidatos en el plantel que podrían reclamar el mítico número, como Memphis Depay, Sergio Agüero o Antoine Griezmann. Incluso las jóvenes promesas como Ansu Fati o Pedri, quien a pesar de sus 18 años fue uno de los indiscutibles del equipo en la pasada campaña.

De lo que hay certeza es que el espacio dejado por Messi en el Barcelona será difícil de llenar. Después de 21 años en el club catalán, el argentino se despide de su hogar en busca de nuevas oportunidades.

En los próximos días, el jugador de 34 años confirmaría su arribo al PSG, que planea juntar a la ‘Pulga’ con cracks como Neymar, Mbappé, Di María y Ramos para formar un equipo de temer. Solo falta esperar que Messi estampe su firma.❖

Las cifras

47 millones de dólares ganaría Lionel Messi anualmente con el PSG.

672 goles anotó Messi en sus 17 temporadas con el Barcelona.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.