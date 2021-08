Comité Olímpico de Brasil expresó su “repudio” por actitud de jugadores de la selección

La selección olímpica de Brasil defendió con éxito la medalla de oro conseguida en Río 2016 en estos Juegos Olímpicos Tokio 2020. Por la final del certamen de fútbol masculino, la Canarinha se impuso 2-1 a España y se quedó con la presea dorada por segunda vez en su historia.

Aunque la victoria fue motivo de alegría para los hinchas, el comportamiento de los jugadores durante la ceremonia de premiación generó incomodidad en el Comité Olímpico Brasileño (COB), pues los integrantes del plantel campeón no respetaron la regla establecida por el organismo de vestir el uniforme olímpico oficial cada vez que un deportista brasileño alcanzara el podio en su respectiva disciplina.

“El Comité Olímpico de Brasil repudia la actitud de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y de los jugadores de la selección de fútbol durante la ceremonia de premiación del torneo masculino”, manifestó la entidad a través de un comunicado publicado en su página web.

Los pupilos del técnico André Jardine se presentaron a recibir sus medallas vestidos con la camiseta del equipo en lugar de portar la chompa oficial de la delegación brasileña, la cual llevaron atada a la cintura. Medios brasileños alertaron que esta decisión podría afectar la relación de patrocinio entre la firma china Peak y el COB.

Las críticas también llegaron por parte de algunos deportistas, entre ellos el nadador Bruno Fratus (medalla de bronce en los 50 metros libre), quien se expresó duramente en contra de la conducta de los futbolistas.

“El mensaje fue claro: no forman parte del equipo (olímpico) y no les importa. También están completamente alienados y desconectados de las consecuencias que eso puede generar a innumerables atletas que no son millonarios como ellos”, disparó en sus redes Fratus.

COB anuncia medidas

El COB indicó que en breve dará a conocer las medidas que tomará “para preservar los derechos del Movimiento Olímpico, otros atletas y nuestros patrocinadores”. La prioridad en este momento es, sostuvo la organización, “mantener el trabajo que resultó en la mejor participación brasileña en la historia de los Juegos” (siete medallas de oro, seis de plata y ocho de bronce).

