Este domingo se jugará Juventus vs Barcelona. Así, el equipo español recibe a la escuadra italiana con Cristiano Ronaldo a la cabeza a solo una semana de su debut en La Liga 2021-22 ante la Real Sociedad. Los catalanes llegan golpeados tras confirmarse que Lionel Messi no seguirá más en el equipo luego de que no llegaran a un acuerdo por temas económicos.

¿Qué canal transmite Juventus vs. Barcelona?

Argentina: ESPN 2, Barça TV+

Bolivia: ESPN, Barça TV+

Brasil: ESPN Brasil, Barça TV+

Canadá: Barça TV+

Chile: ESPN, Barça TV+

Colombia: ESPN, Barça TV+

Costa Rica: ESPN, Barça TV+

Cuba: Barça TV+

Ecuador: ESPN, Barça TV+

El Salvador: ESPN, Barça TV+

Estados Unidos: Barça TV+

Guatemala: ESPN, Barça TV+

Honduras: ESPN, Barça TV+

México: ESPN, Barça TV+

Nicaragua: ESPN, Barça TV+

Panamá: ESPN, Barça TV+

Paraguay: ESPN, Barça TV+

Perú: ESPN, Barça TV+

Puerto Rico: Barça TV+

R Dominicana: ESPN, Barça TV+

Uruguay: ESPN 2, Barça TV+

Venezuela: ESPN, Barça TV+.

¿Cómo ver Juventus vs. Barcelona EN VIVO por Barça TV?

El duelo amistoso entre Juventus vs. Barcelona contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de BarcaTV y BarcaTV+, canales exclusivos de la institución azulgrana que pueden ser vistos en todo el mundo.

¿Cómo ver Juventus vs. Barcelona EN VIVO por DirecTV Sports?

El duelo Juventus vs. Barcelona también se podrá ver por DirecTV Sports para toda Sudamérica y por la aplicación DirecTV Play vía streaming.

Argentina: DirecTV Sports, DirecTV Play

Chile: DirecTV Sports, DirecTV Play

Colombia: DirecTV Sports, DirecTV Play

Italia: RAI 1, RaiPlay

España: DAZN

Perú: DirecTV Sports, DirecTV Play

Uruguay: DirecTV Sports, DirecTV Play

Venezuela: DirecTV Sports, DirecTV Play.

¿Dónde ver Juventus vs. Barcelona EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si deseas ver el partido Juventus vs. Barcelona de manera online gratis, deberás conectarte a La República Deportes, donde se realizará una cobertura especial, así como el minuto a minuto de este apasionante duelo.

¿A qué hora juega Juventus vs. Barcelona?

Perú - 2.30 p. m.

Colombia - 2.30 p. m.

Ecuador - 2. 30 p. m.

México - 2. 30 p. m.

Chile - 3.30 p. m.

Paraguay - 3.30 p. m.

Venezuela - 3.30 p. m.

Bolivia - 3.30 p. m.

Argentina - 4.30 p. m.

Uruguay - 4.30 p. m.

Brasil - 4.30 p. m.

España - 9.30 p. m.

Alineación de la Juventus

Szczesny, De Sciglio, de Ligt, Bonucci, Pellegrini, Ranocchia, Ramsey, Bentancur, Cuadrado, Chiesa y Cristiano Ronaldo.

Alineación del Barcelona

Neto, Dest, Araújo, Lenglet, Alba, González, Busquets, Puig, Depay, Griezmann y Manaj.

¿Dónde se jugará el partido amistoso entre Juventus vs. Barcelona?

El partido amistoso Juventus vs. Barcelona por el Trofeo Joan Gamper 2021 se jugará en el Estadio Johan Cruyff de Cataluña, España.

Juventus vs. Barcelona: historial de partidos

Los últimos encuentros Juventus vs. Barcelona fueron: