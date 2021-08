No la pasan bien. A pesar de la victoria en el superclásico por la Copa Argentina, Boca Juniors no pudo ante Argentinos Juniors y empató 0-0 en La Bombonera. El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo no ha podido ganar en las cinco primeras fechas de la Liga Profesional Argentina 2021 y ya acumula nueve cotejos sin triunfos.

En el último duelo ante el equipo de Gabriel Milito, los xeneizes continuaron con su juego irregular y logran anotar la igualdad a través de un tiro libre. El lateral Luis Advíncula ingresó a falta de cinco minutos para finalizar el duelo, mientras que el central Carlos Zambrano se quedó en el banco de suplentes. Este resultado deja a Boca Juniors a un partido de igualar su peor registro histórico sin triunfo (sumando todas las competiciones).

A pesar que disputaron dos partidos del torneo local con juveniles, ante Banfield y San Lorenzo, el equipo titular igualó ante Talleres en la jornada anterior. Lo que más preocupa en el equipo de los peruanos es la falta de gol. Según el portal SofaScore, la escuadra azul y oro llegaba al partido contra El Bicho con un registro de 330 minutos sin disparar al arco.

La última vez que Boca registró diez partidos sin ganar fue en 1957. Por otra parte, el Xeneize acumulaba 559 minutos sin marcar gol y, gracias al tanto de Cardona, esta racha pudo finalizar. En la próxima jornada jugarán ante Estudiantes de La Plata y buscarán no igualar su peor marca.

¿Cuantos partidos lleva Boca Juniors sin ganar?

Resultado Fecha Torneo Boca Juniors 0-0 Racing 31.05.21 Semifinal de la Copa Liga Profesional Boca Juniors 0-0 Atlético Mineiro 13.07.21 Octavos de final Copa Libertadores (ida) Boca Juniors 1-1 Unión 16.07.21 Liga Profesional Argentina Boca Juniors 0-0 Atlético Mineiro 20.07.21 Octavos de final Copa Libertadores (vuelta) Boca Juniors 0-0 Banfield 24.07.21 Liga Profesional Argentina Boca Juniors 0-2 San Lorenzo 27.07.21 Liga Profesional Argentina Boca Juniors 0-0 Talleres 01.08.21 Liga Profesional Argentina Boca Juniors 0-0 River Plate 04.08.21 Octavos de final Copa Argentina Boca Juniors 1-1 Argentinos Juniors 08.08.21 Liga Profesional Argentina

