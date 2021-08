Barcelona vs. Juventus EN VIVO por el trofeo Joan Gamper 2021 desde las 2.30 p. m. (horario peruano). La transmisión de este encuentro, que se jugará en el Estadio Johan Cruyff, estará a cargo de DirecTV Sports y ESPN para Sudamérica, así como de Barca TV para España.

Para que no te pierdas este y otros partidos de hoy, sigue la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te ofrece las alineaciones confirmadas, el relato minuto a minuto, la actualización del marcador y la recopilación en video de los goles.

Barcelona vs. Juventus: ficha del partido

Partido Barcelona vs. Juventus ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 8 de agosto ¿A qué hora? 2.30 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Johan Cruyff ¿En qué canal? DirecTV Sports, ESPN

¿A qué hora ver Barcelona vs. Juventus?

En territorio peruano, la transmisión del partido Barcelona vs. Juventus irá desde las 2.30 p. m. (9.30 p. m. en el horario español).

Costa Rica: 1.30 p. m.

Colombia: 2.30 p. m.

Ecuador: 2.30 p. m.

México: 2.30 p. m.

Perú: 2.30 p. m.

Bolivia: 3.30 p. m.

Chile: 3.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.30 p. m.

Paraguay: 3.30 p. m.

Venezuela: 3.30 p. m.

Argentina: 4.30 p. m.

Brasil: 4.30 p. m.

Uruguay: 4.30 p. m.

España: 9.30 p. m.

Italia: 9.30 p. m.

FC Barcelona continúa con su pretemporada de cara al inicio de LaLiga Santander con la celebración del trofeo Joan Gamper, minitorneo en el que se medirá ante la Juventus para evaluar su estado de forma.

Con el golpe que supuso la salida definitiva de Lionel Messi, que todavía está siendo asimilado por los hinchas azulgranas, el equipo dirigido por Ronald Koeman deberá mantener la concentración durante los 90 minutos frente a la Vecchia. En su más reciente duelo de práctica, Red Bull Salzburgo hizo imponer su localía para derrotar 2-1 a los catalanes.

La última vez que Juventus visitó Barcelona se fue con una goleada a favor. Foto: AFP

La Juve, por su parte, también se sigue preparando con el objetivo de recuperar su trono perdido en Italia. Con la probable inclusión de Cristiano Ronaldo desde el arranque, el conjunto bianconero irá por su tercer triunfo al hilo en estos amistosos de pretemporada.

Barcelona y Juventus se enfrentaron hace relativamente poco tiempo, por la Champions League. A fines del 2020, por la fase de grupos del certamen, cada equipo derrotó en condición de visitante al otro.

¿Qué canal transmite Barcelona vs. Juventus?

Para Sudamérica, las señales encargadas de transmitir este partido Barcelona vs. Juventus serán ESPN y DirecTV Sports.

Argentina: ESPN Sur, DIRECTV Sports Argentina, ESPN Play Sur, DIRECTV Play Deportes

Bolivia: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Brasil: ESPN Brasil, NOW NET e Claro, GUIGO

Chile: DIRECTV Play Deportes, ESPN Play Sur, ESPN Sur, DIRECTV Sports Chile

Colombia: ESPN Play Sur, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia, ESPN Sur

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, ESPN Play Sur, DIRECTV Sports Ecuador, ESPN Sur

México: ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

Paraguay: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Perú: DIRECTV Sports Peru, ESPN Sur, DIRECTV Play Deportes, ESPN Play Sur

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, ESPN Sur, ESPN Play Sur, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, ESPN Play Sur, DIRECTV Sports Venezuela, ESPN Sur

Estados Unidos: ESPN+

España: TV3, Barca TV, fuboTV España, La Sexta

Italia: SKY Go Italia, NOW TV.

¿Cómo ver Barcelona vs. Juventus en DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Qué canal sintonizar para ver Barcelona vs. Juventus por ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite), 39 (Star Globalcom).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Barcelona vs. Juventus ONLINE gratis?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Barcelona vs. Juventus por internet, puedes sintonizar la señal de DirecTV GO o ESPN Play, servicios de streaming de las cadenas DirecTV y ESPN, con toda la programación disponible. En caso de que no tengas acceso a ninguno de ellos, puedes seguir todas las incidencias del compromiso a través de La República Deportes.

¿Dónde juegan Barcelona vs. Juventus?

El escenario donde tendrá lugar este partido Barcelona vs. Juventus será el Estadio Johan Cruyff, recinto deportivo ubicado en la localidad de Sant Joan Despí, propiedad del Fútbol Club Barcelona.

Posibles alineaciones de Barcelona vs. Juventus

Barcelona: Neto; Sergiño Dest, Gerald Piqué, Ronald Araujo, Jordi Alba; Sergio Busquets, Sergi Roberto, Riqui Puig; Antoine Griezmann, Memphis y Martin Braithwhaite.

DT: Ronald Koeman.

Juventus: Szczesny; Juan Cuadrado, Leonardo Bonucci, Matthijs De Ligt, Alex Sandro; Aaron Ramsey, Rodrigo Betancur, Weston McKennie; Federico Chiesa, Cristiano Ronaldo y Álvaro Morata.

DT: Massimiliano Allegri.

Historial reciente de Barcelona vs. Juventus

Barcelona 0–3 Juventus | 08.12.20

Juventus 0-2 Barcelona | 28.10.20

Juventus 0-0 Barcelona | 22.11.17

Barcelona 3–0 Juventus | 12.09.17

Juventus 1–2 Barcelona | 22.07.17.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.