Es tradicional ver tanto a Barcelona como a Juventus enfrentarse en varios torneos, como la Champions League o la UEFA Europa League. Sin embargo, este domingo 8 de agosto volverán a verse las caras por la Copa Joan Gamper, en la que posiblemente destacará Cristiano Ronaldo, quien en los últimos días ha estado en el ojo público, ya que muchos hinchas piden que comparta equipo nada menos que con Lionel Messi. En esta nota podrás conocer a qué hora juegan Barcelona vs Juventus.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Juventus?

Puedes seguir el encuentro Barcelona vs. Juventus según tu ubicación. Por ello, a continuación, te mostramos los distintos horarios:

Perú: 2.30 p. m.

Colombia: 2.30 p. m.

Ecuador: 2.30 p. m.

Estados Unidos: 3.30 p. m. (ET) / 12.00 p. m. (PT)

México: 2.30 p. m.

Costa Rica: 12.30 p. m.

Bolivia: 3.30 p. m.

Paraguay: 3.30 p. m.

Venezuela: 3.30 p. m.

Chile: 3.30 p. m.

Brasil: 4.30 p. m.

Argentina: 4.30 p. m.

Uruguay: 4.30 p. m.

España: 9.30 p. m.

Italia: 9.30 p. m.

Francia: 9.30 p. m.

Alemania: 9.30 p. m.

¿Qué canal transmite Barcelona vs. Juventus?

En Perú, la transmisión podrá seguirse EN VIVO por DirecTV Sports, ESPN y Barza TV. Además, encontrarás el minuto a minuto GRATIS en la página web de La República.

¿Cómo ver Barcelona vs. Juventus EN VIVO por Barca TV?

Podrás ver el partido a través de la señal exclusiva del club catalán conocida como Barca TV+. Para ingresar a la plataforma, de haz clic AQUÍ.

Asimismo, para acceder al contenido de esta señal, tienes que pagar una suscripción, ya sea de 19,99 euros o de 29,99 euros.

¿Cómo ver Barcelona vs. Juventus EN VIVO por DirecTV Sports?

Puedes sintonizar el partido Barcelona vs. Juventus a través del canal 613 de DirecTV

¿Dónde ver Barcelona vs. Juventus EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no cuentas con acceso a ningún plan de cable contratado, puedes VER EN VIVO España vs. Japón ONLINE GRATIS a través de página de transmisión de eventos deportivos como Apurogol, Fútbol Libre, Roja Directa, Tarjeta Roja, entre otros. Todos estos no necesitan ninguna suscripción.

Alineación probable del Barcelona

Barcelona: Neto; Dest, Araújo, Lenglet, Alba; González, Busquets, Puig; Depay, Griezmann y Manaj.

Alineación probable de la Juventus

Juventus: Szczesny; De Sciglio, de Ligt, Bonucci, Pellegrini, Ranocchia, Ramsey, Bentancur, Cuadrado, Chiesa, y Cristiano Ronaldo.

¿Dónde se jugará el partido amistoso entre Barcelona vs. Juventus?

El encuentro se jugará en el mítico estadio Johan Cruyff de España

Barcelona vs. Juventus: historial de partidos en Champions League

Barcelona tiene más partidos ganados que Juventus en duelos entre sí por Champions League. En dicho torneo, los blaugranas tienen cuatro victorias, mientras que los italianos solo tres. En cuanto a goles, los culés anotaron 12 tantos y su rival tan solo 11.

El máximo goleador del equipo italiano en la competición continental es Alessandro del Piero con 43 goles, cifra lejana de la registrada por Lionel Messi, quien lleva 120 anotaciones. En cuanto a títulos en Champions, Barcelona también gana claramente a la Juventus con cinco copas sobre dos.