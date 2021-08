La selección española disputó la final de fútbol masculino contra Brasil en Tokio 2020; sin embargo, a pesar del golazo y empate transitorio que tuvieron dentro de los 90 minutos, la Roja perdió (2-1) en los suplementarios, debido a que el equipo sudamericano aprovechó las grietas en su defensa para marcar. De esa forma, la Canarinha repitió la hazaña de Río 2016 y obtuvo la medalla de oro, presea que le ha sido esquiva a España en los últimos 25 años en deportes de equipo.

Más temprano, su selección de waterpolo femenino caía en la final contra Estados Unidos, tras un aplastante 14-5. Las delegaciones españolas han tenido buenas participaciones a lo largo de este cuarto de ciclo, pues clasificar a los JJ. OO. y llegar a la final no es nada fácil, requiere de sacrificio, habilidad y constante entrenamiento; no obstante, a pesar de estas actuaciones, en España no han podido celebrar con el oro.

La última vez que España ganó el oro en deportes colectivos fue en Atlanta 1996, cuando se quedó con el primer lugar en waterpolo masculino. Luego perdieron nueve finales olímpicas consecutivas. Además de las ya citadas derrotas en Tokio 2020, el país ibérico se ha conformado con la de plata en las siguientes ocasiones:

Río 2016: Básquet femenino - EE. UU. (101-72) España

España Londres 2012: Waterpolo femenino - EE. UU. (8-5) España

España Londres 2012: Básquet masculino - EE. UU. (107-100) España

España Pekín 2008: Básquet masculino - EE. UU. (118-107) España

España Pekín 2008: Hockey masculino - Alemania (1-0) España

España Sidney 2000: Fútbol masculino - Camerún 2(5)-2(3) España

España Atlanta 1996: Hockey masculino - Países Bajos (3-1) España

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.