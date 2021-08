Continúa la Superliga argentina. River Plate vs. Godoy Cruz disputan la jornada 5 del torneo doméstico en el Estadio Feliciano Gambarte. El duelo de hoy sábado 7 de agosto se podrá ver desde las 6.15 p. m. (hora peruana) y 8.15 p. m. (hora argentina) vía Fox Sports.

¿Qué canal transmite el partido River Plate vs. Godoy Cruz?

Si tienes decodificador Digital, podrás encontrar la señal Fox Sports Premium en el canal 123 y la señal de TNT Sports en el canal 124 .

¿Cómo ver FOX Sports Premium EN VIVO?

Ingresa a la página web oficial de Fox Sports online.

online. O baja la aplicación en tu celular de Fox Sports compatible con cualquier dispositivo con Android o Iphone.

compatible con cualquier dispositivo con Android o Iphone. Se podrá seguir todos los partidos por redes sociales oficiales de Fox Sports.

¿Dónde ver el partido de River Plate vs. Godoy Cruz EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido River Plate vs. Godoy Cruz por internet, ingresa al aplicativo de Fox Sports, donde podrás ver EN DIRECTO el encuentro desde tu teléfono móvil o tablet. En caso de que no tengas acceso al mismo, tienes la opción de mantenerte informado con el desarrollo de este compromiso a través de La República Deportes.

Horario del partido de River Plate vs. Godoy Cruz

México: 6.15 p. m.

Perú: 6.15 p. m.

Ecuador: 6.15 p. m.

Colombia: 6.15 p. m.

Bolivia: 7.15 p. m.

Venezuela: 4.15 p. m.

Chile: 7.15 p. m.

Paraguay: 7.15 p. m.

Argentina: 8.15 p. m.

Uruguay: 8.15 p. m.

Brasil: 8.15 p. m.

Posibles alineaciones del River Plate vs. Godoy Cruz

River Plate

Franco Armani, Alex Vigo, Jonathan Maidana, Javier Pinola y Milton Casco, Enzo Fernández, Agustín Palavecino, Benjamín Rollheizer, Jorge Carrascal; Julián Álvarez y Federico Girotti.

Godoy Cruz

Juan Espínola, Elías López, Guillermo Ortiz, Néstor Breitenbruch, Damián Pérez, Ezequiel Bullaude, Nelson Acevedo, Bruno Leyes, Martín Ojeda, Cristian Colman y Matías Ramírez.

¿Cómo llegan River Plate vs. Godoy Cruz?

Los visitantes suman dos triunfos, un empate y una derrota en lo que va de la Liga Profesional de Argentina . Con ello, acumula siete unidades y se ubica en el quinto puesto. Para este choque, Gallardo presentó los 21 jugadores, y entre ellos sumó a Tomás Galván, juvenil de 21 años.

Las ausencias para los millonarios serán Gonzalo Montiel, Matías Suárez, Agustín Fontana y Robert Rojas. Todos ellos no participarán del cotejo debido a que todavía arrastran lesiones.

¿Dónde se jugará el partido de River Plate vs. Godoy Cruz?

El River Plate vs. Godoy Cruz se jugará en el Estadio Feliciano Gambarte.