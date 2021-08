La salida de Lionel Messi del FC Barcelona ha conmocionado a gran parte del mundo del fútbol. Hinchas y diversas figuras que representan el barcelonismo expresaron su desazón por esta noticia. No obstante, el video de un hincha ‘culé' lamentando la partida de la ‘pulga’ se hizo viral en TikTok .

El portal ‘Goal en español’ subió estas imágenes en sus redes este sábado 7 de agosto, donde se aprecia a un fanático llorar y suplicar de manera desconsolada por el regreso del argentino de 34 años.

En el video se aprecia como el joven hincha es observado por varias personas mientras se encuentra de rodillas y con una camiseta del FC Barcelona en sus manos.

“ ¡Messi, I love you! (¡Messi, te amo!)”, era una de las frases que gritaba este seguidor de la ‘Pulga’. “¡Messi, come back, come back! (¡Messi, vuelve, vuelve!) ”, fue otra de las expresiones que se escuchaban en el video.

Lionel Messi brindará conferencia de prensa explicando su salida de Barcelona

El FC Barcelona publicó en sus redes sociales este sábado 7 de agosto que Lionel Messi dará una conferencia de prensa este domingo 8 de agosto.

La ‘Pulga’ se dirigirá ante los medios de comunicación a partir de las 12.00 p. m. (hora española) y 5.00 a. m. (hora peruana) para brindar detalles sobre su partida del club azulgrana.

¿Dónde jugará Lionel Messi en la temporada 2021-2022?

Ante la ya confirmada partida de Lionel Messi del FC Barcelona, el excapitán ‘culé' ya tendría todo acordado para unirse al PSG de Francia .

Este acuerdo aún no se ha hecho oficial, pero el último viernes 6 de agosto varios altos funcionarios de Qatar mencionaron en sus redes sociales que el argentino tendría un acuerdo con el cuadro parisino.

