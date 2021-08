Koeman a Messi: “Aún es difícil asimilar que no jugarás más en el Barcelona”

Se suman los mensajes de despedida del equipo azulgrana a Messi. Primero fue el nuevo capitán del equipo, Sergio Busquets, continuaron Gerard Piqué, Ansu Fati y Antoine Griezmann; también mencionaron sus buenos deseos las leyendas del Barcelona, como Xavi Hernández, Carles Puyol y Andrés Iniesta. Ahora, el actual entrenador culé escribe una despedida emotiva a ‘Lio’.

El técnico Ronald Koeman escribió: “Aún es difícil de asimilar que no jugarás más en el Barcelona. Gracias por todo lo que has hecho por el club Leo”. El neerlandés solo ha dirigido a los catalanes en la temporada 2020-21; sin embargo, menciona que los lazos que ha creado con Lionel lo han dejado sorprendido: “He disfrutado mucho la temporada que hemos trabajado juntos. Estoy impresionado por tu ética de trabajo y tu deseo de ganar”.

Si bien, la temporada pasada no fue la mejor para el Barcelona porque, como dijo Gerard Piqué, “Aunque ganamos la Copa del Rey, sin ganar La Liga o la Champions, no consideramos que es un buen año”, Messi no dejó la cuota goleadora en La Liga, pues fue el ‘pichichi’ con 30 goles anotados.

Por eso y toda la trayectoria de Messi, Koeman espera que le vaya bien en el equipo donde esté. Además, con total seguridad respecto a los valores deportivos y personales del ‘crack’ argentino, el DT menciona que es el mejor. “Esto te convierte en el mejor jugador del mundo. Te deseo todo lo mejor a ti y a tu familia!”, finaliza el mensaje del neerlandés.

Sin duda, la salida -o no renovación- de Messi ha dejado absortos tanto a sus compañeros, amigos y fanáticos. Aún se desconoce el rumbo del ex Barcelona, pero, según la prensa internacional, la Pulga estaría tomando camino a París.

