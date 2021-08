Todo lo que empieza tiene un fin y los Juegos Olímpicos Tokio 2020 no son la excepción. No obstante, la ceremonia de clausura tendrá una dimensión especial por las medidas extremas que se vienen tomando para llevarse a cabo debido a las condiciones sanitarias por la COVID-19. Tal como sucedió con la inauguración, el evento no tendrá público.

¿Cuándo acaban los Juegos Olímpicos Tokio 2020?

Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 comenzaron el 23 de julio y concluirán este domingo 8 de agosto. Tuvo un total de 33 competiciones con 339 eventos, que se celebraron en 42 sedes diferentes.

¿Cuándo es la ceremonia de clausura de Tokio 2020?

Las actividades en Tokio 2020 cerrarán con la ceremonia de clausura a realizarse este domingo 8 de agosto a las 6.00 a. m. (hora peruana).

¿A qué hora es la clausura de los Juegos Olímpicos Tokio 2020?

Según el país donde te encuentres, la ceremonia de clausura se puede ver en los siguientes horarios:

Ecuador, Perú, Colombia y México: 6.00 a. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 8:00 a. m.

Chile, Venezuela, Paraguay y Bolivia: 7.00 a. m.

Estados Unidos (Nueva York y Miami): 7.00 a. m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 4:00 a. m.

España: 1:00 p. m.

Canales para ver la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos Tokio 2020

Podrás ver la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 a través de todos los canales y plataformas de Marca Claro y Claro Sports. Según el país donde nos encontremos podemos verlo en:

Japón: Tokyo NHK General TV, Tokyo TV Asahi, Tokyo Fuji Television

Perú: ATV, DirecTV Sports y Claro Sports

Argentina: TyC Sports, TVP, DeporTV y Claro Sports

Colombia: Caracol Televisión, DirecTV Sports y Claro Sports

Chile: TVN, DirecTV Sports y Claro Sports

México: Televisa, TV Azteca, Imagen Televisión y Claro Sports

Uruguay: TNU, Tenfield y Claro Sports

España: RTVE

¿Cómo ver la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en Youtube?

Cómo pasó con la ceremonia de inauguración, la clausura también se podrá ver a través del canal de TouTube de Marca Claro y Claro Sports.

¿Dónde ver la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 EN VIVO GRATIS?

La ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 pueden verse EN VIVO GRATIS a través de las webs, apps y redes sociales de Marca Claro y Claro Sports.

¿Cómo ver clausura de Tokio 2020 en Perú?

La señal de ATV será la encargada de transmitir EN VIVO la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

VHF

Piura: Canal 4

Arequipa, Chiclayo y Huaraz: Canal 5

Trujillo y Moyobamba: Canal 8

Lima, Cusco y Ayacucho: Canal 9

Huancayo: Canal 13.

UHF

Tacna: Canal 33

Chiclayo y Juliaca: Canal 23.

Satélite

DirecTV: Canal 199 (SD/HD) - Canal 1199 (HD)

Movistar TV: Canal 109

Claro TV: Canal 9.

Cable

Movistar TV: Canal 9 (SD) - Canal 709 (HD)

Claro TV: Canal 9 (SD) - Canal 509 (HD)

Cablemás: Canal 9 (SD) - Canal 120 (HD)

Cable Perú: Canal 9

Visión Perú: Canal 9

Best Cable: Canal 9.

¿Cómo ver clausura de Tokio 2020 en México?

Para ver la ceremonia de clausura de Tokio 2020 en México puedes sintonizar:

Canal 5

Azteca 7

Imagen TV

TUDN

¿Dónde serán los próximos Juegos Olímpicos?

Serán en el 2024 en París, pero en esta ocasión no deberemos esperar cuatro años, sino tres, debido a que se aplazaron los de Tokio 2020 por el covid-19.