No pudo ser. Dani Ceballos no pisará el verde ante Brasil por la final del fútbol masculino de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. El centrocampista no logró recuperarse de la lesión que sufrió ante Egipto en el debut de la selección española. En aquel encuentro, el jugador fue sustituido debido a un pisotón sobre su tobillo izquierdo.

A pesar de que el parte médico no lo descartaba para el resto de la competición, los tiempos de recuperación no ayudaron al deportista. “He trabajado duro y de la mano de este increíble cuerpo médico para poder volver a jugar en este torneo que tanta ilusión me hace, pero no ha podido ser”, se lamentó el futbolista del Arsenal en su cuenta de instagram.

Dani Ceballos se lesionó en el empate ante Egipto por los JJ. OO. Tokio 2020. Foto: captura Instagram Dani Ceballos

Ceballos no podrá participar de la final ante la escuadra de Dani Alves por los Juegos Olímpicos Tokio 2020. El encuentro se disputará el sábado 7 de agosto a partir de las 6.30 a. m. (hora peruana) y el volante español tendrá que apoyar desde las gradas. “Toca ayudar al equipo mañana de manera diferente. Vamos a por el oro. Gracias a todo el mundo”, finalizó.

Brasil y España se mediarán por la medalla de oro en Tokio 2020. La escuadra sudamericana buscará el bicampeonato olímpico luego del primer lugar que obtuvo en Río 2016 con Neymar. En aquellas ocasión, el Scratch venció a Alemania en tanda de penales.

