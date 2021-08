Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 van llegando a su fin y el último peruano en competir será el fondista huancaíno Christian Pacheco, quien se presentará este sábado 7 de agosto (5.00 p. m.) en la prueba de 42 kilómetros a realizarse en el Sapporo Odori Park.

Pacheco posee el récord panamericano en la modalidad maratón con un tiempo de 2 horas, 9 minutos y 31 segundos, obtenido en Lima 2019 donde logró la medalla de oro. En los Juegos Olímpicos de Río 2016 se ubicó en el puesto 48 con apenas 23 años.

“Estoy a pocos días de mi participación, afinando mi preparación para llegar en óptimas condiciones a los Juegos Olímpicos. Mi nivel es el mismo que tenía en los Juegos Panamericanos, aunque es cierto que la pandemia ha sido un tiempo difícil, incluso para nosotros los deportistas, daré todo por el Perú”, señaló el atleta que se hizo un espacio en la disciplina con mucho esfuerzo.

“Definitivamente, el atletismo me ayudó a salir de la pobreza, me dio un giro de 180 grados. Y si antes no me gustaba correr, ahora sí. El atletismo es mi vida, es mi mundo porque gracias a este deporte he tenido y tengo muchas oportunidades de sobresalir y ayudar a mi familia. De niño lavaba carros en un grifo para poder ayudar en casa, donde vivía con mis ocho hermanos y mis padres. Pasábamos momentos críticos”, confesó.

Los sueños están para cumplirse. En la vida y el deporte, los obstáculos se pueden superar, y cuando la tarea es más complicada de lo calculado, siempre hay revancha, las nuevas oportunidades llegan.

“Cada competencia te deja experiencias y aprendes mucho. Después de unos Juegos tienes cuatro años para corregir los defectos y llegar al siguiente evento mejor preparado”. “Dos o tres años pasan rápido, nos falta París y otros Juegos Olímpicos más”, manifestó.

De pequeño era amante del fútbol, jugaba de mediocampista, pero su talento estaba en la pista y no necesariamente con dos arcos. “Dejé el atletismo como cuatro meses, pero poco a poco empezó a gustarme porque, en mi primera competencia, gané, de ahí recién me decidí, ganar me dio ánimos para continuar”, indicó.

A miles de kilómetros de distancia, Pacheco sentirá el respaldo de todo el país en busca de la primera medalla olímpica. Salvar el honor de la delegación entró en la cuenta regresiva. “Ganar el oro es lo que siempre pienso, pero sobre todo dejar el nombre del Perú en alto”, puntualizó.

Debut

Con fe. Gladys Tejeda correrá la maratón esta tarde a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana). La ‘Hija de Junín’ es una de las cartas peruanas para subir al podio.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.