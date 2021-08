Este viernes 6 de agosto continúa la Liga 1. En esta ocasión se enfrentarán Sporting Cristal vs. Sport Huancayo por la jornada 5 del campeonato peruano. Los dirigidos por Wilmar Valencia buscarán sorprender a la escuadra del Rímac y llevarse un triunfo en la segunda fase del torneo. En esta nota conocerás cómo ver a través de Tarjeta Roja y no perderte el minuto a minuto de este cotejo.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Sport Huancayo?

El partido Sporting Cristal vs. Sport Huancayo será este viernes 6 de agosto a las 3.30 p. m. (hora peruana).

Perú, Ecuador, Colombia, México: 15.30 horas

Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile: 16.30 horas

Argentina, Brasil, Uruguay: 17.30 horas

Francia, Italia, España, Alemania: 22.30 horas

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs Sport Huancayo?

GOLPERU es el canal encargado de la transmisión, el cual se puede ver a través del canal 14 de Movistar TV o 714 en HD.

Alineación de Sporting Cristal

Sporting Cristal: Alejandro Duarte; Carlos Lora, Gianfranco Chávez, Omar Merlo, Nilson Loyola; Irven Ávila, Horacio Calcaterra, Gerard Távara, Christofer Gonzáles, Alejandro Hohberg; Percy Liza.

Alineación de Sport Huancayo

Sport Huancayo: Ángel Zamudio, Hugo Ángeles, Jimmy Valoyes, Giancarlo Peña, Giancarlo Carmona; Alfredo Rojas, Ricardo Salcedo, Marco Huamán, Marcos Lliuya, Liliu; Ronald Huaccha.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Sport Huancayo EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no cuentas con acceso a ningún plan de cable contratado, puedes VER EN VIVO Sporting Cristal vs. Sport Huancayo ONLINE GRATIS a través de páginas de transmisión de eventos deportivos como Apurogol, Fútbol Libre, Roja Directa, Tarjeta Roja, entre otros. Todos estos no necesitan ninguna suscripción.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs Sport Huancayo EN VIVO en Tarjeta Roja?

Puedes seguir el duelo entre Sporting Cristal vs. Sport Huancayo por la página de Tarjeta Roja siguiendo estos pasos:

Ingresa a www.tarjetarojatvonline.sx

Busca en la lista de cotejos y haz clic en Sporting Cristal vs. Sport Huancayo

Cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Tarjeta Roja por internet gratis?

Para ver los partidos a través de Tarjeta Roja por internet gratis, solo debes ingresar a la plataforma desde un dispositivo inteligente al escribir su nombre en el buscador y dar clic al primer enlace. Una vez allí, elige el encuentro que quieres ver y el link desde el cual quieres hacerlo. Así, podrás mirar cualquier cotejo de forma gratuita.

Asimismo, puedes disfrutar el Sporting Cristal vs. Sport Huancayo EN VIVO por Tarjeta Roja desde diversos dispositivos inteligentes si descargas la aplicación Tarjeta Roja Directa, disponible en Google Play para equipos Android.