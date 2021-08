Veinte años después, Lionel Messi dejó de ser jugador del FC Barcelona. La noticia ha sorprendido a propios y extraños, pues nadie imaginaba que el argentino dejaría de vestir los colores azulgranas. Ante este panorama, salta la interrogante: ¿en qué equipo jugará ‘Lio’ esta temporada? Durante los últimos meses han relacionado al rosarino con el París Saint-Germain, Inter de Milan o Manchester City . Lo cierto es que, por más poder económico que posean estos clubes, será difícil hacerse con sus servicios.

Uno de ellos es el equipo de la ciudad de Manchester. En plena conferencia de prensa, el entrenador de los ciudadanos, Pep Guardiola, descartó que siquiera vayan a hacerle una oferta a Lionel Messi, debido a que gastaron una fuerte cantidad de dinero para hacerse con Jack Grealish.

“ Gastamos 40 millones en Jack Grealish. Los 100 que pagamos y los 60 que sacamos en fichajes . Llevará el número 10. Estábamos convencidos con Grealish, y convencidos de que Leo se quedaría en el Barcelona. Ahora mismo no entra en nuestros planes”, declaró el estratega español.

Guardiola, que tuvo la suerte de dirigir a Messi durante varias temporadas en el FC Barcelona, tuvo palabras de agradecimiento hacia el argentino por llevar a la institución culé “a otro nivel”.

“Día a día, partido a partido hace algo único. Solo puedo darle las gracias por llevar al Barcelona a otro nivel, permitir que el Barcelona dominase el fútbol durante una década con él y sus compañeros. Le deseo lo mejor para el resto de su carrera”, continuó.

Asimismo, dio su opinión sobre lo que significó la salida de Lionel Messi del FC Barcelona. “Fue una sorpresa para todo el mundo, para mí también. El presidente fue claro, yo no he hablado con el jugador ni con el presidente, así es que no sé qué pasó. Cuando has perdido mucho dinero tienes que tomar una decisión”, refirió.

