Lionel Messi ficharía por PSG tras dejar Barcelona, informa prensa española

Luego de 17 años ininterrumpidos en el FC Barcelona, el delantero argentino Lionel Messi continuaría su carrera en el PSG ante la imposibilidad de renovar contrato con el club catalán. Así lo dio a conocer en las últimas horas la prensa deportiva española, la cual hizo hincapié en que el cuadro parisino es el único con la capacidad financiera para costear su fichaje.

“Messi jugará en el PSG porque le atrae el proyecto, porque le motiva dar al equipo francés su primera Champions, porque está Neymar... y porque es el único equipo potente que puede ficharle”, apuntó Marca. El diario madrileño agrega que ya se iniciaron las conversaciones entre ambas partes y no hay otros clubes en la pugna.

Andrés Onrubia, colaborador de As especializado en el futbol francés, indicó que Messi arribará a París en breve. No obstante, el columnista también reveló que Kylian Mbappé no seguiría en el equipo.

“Leo Messi jugará esta temporada en el PSG. El acuerdo es total entre ambas partes y el argentino aterrizará pronto en la capital francesa. Mbappé está más fuera que nunca del conjunto parisino y su salida en agosto es una realidad”, manifestó Onrubia.

Messi llegaría a Francia en las próximas horas según Onrubia. Foto: captura de pantalla

Pochettino reconoce interés por Messi

Consultado acerca de una posible llegada de Lionel Messi al PSG, el entrenador Mauricio Pochettino prefirió no entrar en detalles respecto a una posible negociación para contratar a ‘Lio’, aunque admitió que desde su institución lo ven como una posibilidad real.

“Estamos viendo y analizando todas las posibilidades del mercado y la de Messi es una de ellas. Si hay alguna información, lo comunicaremos con brevedad”, declaró el estratega argentino en rueda de prensa.

