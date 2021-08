España vs. Brasil EN VIVO juegan este sábado 7 de agosto por la final del fútbol masculino de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. La Furia Roja y la Canarinha se verán las caras a partir de las 6.30 a. m. (hora peruana) en el Estadio Internacional de Yokohama. El duelo por el oro olímpico será televisado EN DIRECTO a través de la señal La 1 TVE. Si no cuentas con esta señal, puedes seguir la transmisión ONLINE GRATIS vía LIVE STREAMING a través de La República Deportes para que no te pierdas ningún detalle de este vibrante encuentro.

España vs. Brasil: ficha del partido

Partido España vs. Brasil ¿A qué hora? 6.30 a. m. (hora peruana) ¿Cuándo juegan? Sábado 7 de agosto ¿Dónde? Estadio Internacional de Yokohama ¿En qué canal? La 1 TVE

La 1 TVE EN DIRECTO: posibles alineaciones del España vs. Brasil

España : Unai Simón, Vallejo, Eric García, Pau Torres, Cucurella, Zubimendi, Mikel Merino, Asensio, Pedri, Dani Olmo y Oyarzabal.

Brasil: Santos, Dani Alves, Nino, Diego Carlos, Arana, Douglas Luiz, Bruno Guimaraes, Antony, Claudinho, Paulinho y Richarlison.

La 1 TVE EN DIRECTO: ¿A qué hora juegan España vs. Brasil por la final de fútbol masculino de Tokio 2020?

Perú: 6.30 a. m.

Japón: 8.30 p. m.

España: 1.30 p. m. (peninsular) / 12.30 p. m. (Canarias)

Brasil: 8.30 a. m.

México: 6.30 a. m.

Colombia: 6.30 a. m.

Ecuador: 6.30 a. m.

Estados Unidos: 7.30 a. m. (ET) / 4.30 a. m. (ET)

Venezuela: 7.30 a. m.

Bolivia: 7.30 a. m.

Paraguay: 7.30 a. m.

Chile: 7.30 a. m.

Argentina: 8.30 a. m.

Uruguay: 8.30 a. m.

La 1 TVE EN DIRECTO: ¿En qué canales ver EN VIVO el España vs. Brasil por la final de fútbol masculino de Tokio 2020?

Perú: ATV, Claro Sports, Marca Claro

España: TVE La 1, Eurosport 2, RTVE.es, Eurosport Player

Brasil: SporTV, Globo, Canais Globo, NOW NET e Claro

México: Claro Sports, Marca Claro

Colombia: Claro Sports, Marca Claro

Ecuador: Claro Sports, Marca Claro

Estados Unidos: Telemundo, NBCSN, USA Network, NBC Sports App, Telemundo Deportes En Vivo, NBCOlympics.com

Venezuela: Claro Sports, Marca Claro

Bolivia: Claro Sports, Marca Claro

Paraguay: Claro Sports, Marca Claro

Chile: Claro Sports, Marca Claro

Argentina: TyC Sports, Claro Sports, Marca Claro

Uruguay: Claro Sports, Marca Claro.

La 1 TVE EN DIRECTO: ¿Cómo ver España vs. Brasil EN VIVO ONLINE por la final de fútbol masculino de Tokio 2020?

Los canales con los derechos de transmisión también pasarán el partido España vs. Brasil EN VIVO por internet a través de sus plataformas online. Así, Claro Sports lo pasará a través de la web, app y canal de YouTube de Marca Claro.

