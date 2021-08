Burlamaqui: “Yo me he comprometido con Perú, quiero jugar por Perú”

La selección peruana tiene un nuevo posible integrante. Se trata de Alessandro Burlamaqui, que paralizó todo el país este último miércoles al debutar en el primer equipo del Valencia de España en un duelo amistoso ante el AC Milan, por el Trofeo Naranja. Pero, ¿este joven deportista jugará por la Bicolor?

El mediocampista de 19 años ofreció una entrevista a ESPN y habló sobre su futuro en el tema de selecciones. Burlamaqui, que ya sabe lo que es ponerse la camiseta del elenco nacional en categorías inferiores, recalcó que su corazón es peruano y que jugará por la escuadra Blanquirroja.

Alessandro Burlamaqui fue titular en el partido entre Valencia y Milan. Foto: Valencia CF

“Tengo que estar agradecido a España porque al final es el país que me ha visto evolucionar como persona y como futbolista. Tengo que estar agradecido por ello, pero yo me he comprometido con Perú , quiero jugar por Perú. Siempre voy a estar agradecido a España, pero ahora mi prioridad es jugar por Perú”, sentenció el volante.

Alessandro Burlamaqui nació en territorio peruano, pero se fue muy joven al Viejo Continente, cuando tenía 1 año de edad. Sin embargo, en sus declaraciones dejó en claro que su elección no cambiará y que la única piel que se colocará en su pecho será la de la Rojiblanca, pero que está agradecido con España por acogerlo desde chico.

“Estoy feliz por el papel que hizo Perú en la Copa América 2021, creo que el equipo supo responder muy bien. Hizo una grandísima Copa América en conjunto, todo el equipo. Que esto nos sirva para ir a las eliminatorias de la mejor manera y poder llevarnos los puntos que necesitamos en cada fecha”, agregó el futbolista.

Burlamaqui ya tiene experiencia jugando en las categorías inferiores del fútbol español. Foto: Academia VCF

Por otro lado, Burlamaqui dijo a qué seleccionados admira: “Yo, de esta Copa América, destaco a Tapia y Yotún, porque son los futbolistas que juegan en mi posición; pero también, de los de la selección, Aquino me gusta mucho. Es un jugador que lo tengo bien ubicado ”.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.