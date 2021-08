Sporting Cristal llega a este encuentro dispuesto a obtener tres puntos para escalar en la tabla de posiciones, luego de que empatara con Universitario de Deportes 2-2 y cayera a la octava posición de la liga. Por su parte, Sport Huancayo llega al encuentro en el penúltimo lugar con solo dos unidades, y necesita con urgencia la victoria para salir de la zona baja de la competición.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Sport Huancayo?

El partido Sporting Cristal vs. Sport Huancayo será este viernes 6 de agosto a las 3.30 p. m. (hora peruana).

¿Qué canal transmite el partido Sporting Cristal vs. Sport Huancayo?

GOLPERU es el canal encargado de la transmisión, el cual se puede ver a través del canal 14 de Movistar TV o 714 en HD.

¿Dónde ver el partido Sporting Cristal vs. Sport Huancayo EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Sporting Cristal vs. Sport Huancayo por internet, puedes ingresar al servicio de streaming Movistar Play y en caso de que no tengas acceso al mismo, puedes seguir las incidencias del encuentro desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Posibles alineaciones del Sporting Cristal vs Sport Huancayo

Sporting Cristal: Alejandro Duarte; Carlos Lora, Gianfranco Chávez, Omar Merlo, Nilson Loyola; Irven Ávila, Horacio Calcaterra, Gerard Távara, Christofer Gonzáles, Alejandro Hohberg; Percy Liza.

Alejandro Duarte; Carlos Lora, Gianfranco Chávez, Omar Merlo, Nilson Loyola; Irven Ávila, Horacio Calcaterra, Gerard Távara, Christofer Gonzáles, Alejandro Hohberg; Percy Liza. Sport Huancayo: Ángel Zamudio, Hugo Ángeles, Jimmy Valoyes, Giancarlo Peña, Giancarlo Carmona; Alfredo Rojas, Ricardo Salcedo: Marco Huamán, Marcos Lliuya, Liliu; Ronald Huaccha.

¿Dónde se jugará el partido de Sporting Cristal vs Sport Huancayo?

El cotejo Sporting Cristal vs. Sport Huancayo se llevará a cabo en el estadio Alejandro Villanueva (Matute).