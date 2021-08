Lionel Messi ha abandonado el Barcelona luego de casi 21 años en los que ha ganado 10 ligas del país español, siete Copas del Rey, cuatro Champions League y tres Mundiales de Clubes. El anuncio fue hecho por el club a través de su redes sociales.

El comunicado resalta que el jugador y el club tenían un acuerdo, pero este no se pudo materializar debido a “obstáculos económicos y estructurales“ propios de la normativa de La Liga. “Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del Club”, sostiene el documento.

La salida de Lionel Messi representa una oportunidad para algunos clubes europeos que estarían interesados en contar con el astro argentino; sin embargo no son muchos los que tendrían la capacidad de pagar el alto salario del futbolista.

¿Qué equipos pueden pagar el salario de Messi?

El primer equipo que figura entre los posibles destinos de Messi es el Manchester City aunque está posibilidad disminuyó un poco en las últimas horas, debido a que la escuadra inglesa informó en su cuentas oficiales sobre la contratación de su nuevo número 10, Jack Grealish, quien firmó un contrato por 117 millones de euros.

Si bien se ha realizado una gran inversión, el salario de Messi no estaría fuera del presupuesto del jeque árabe Sheikh Mansour, dueño del City Football Group, al que pertenece el cuadro inglés. Otro factor a favor es la estrecha relación del argentino con ‘Pep’ Guardiola, técnico que lo dirigió en Barcelona.

Otro de los clubes europeos capaces de pagar el sueldo de la exestrella catalana sería el Paris Saint German (PSG). El elenco de Paris resalta en el fútbol galo, ya que es el conjunto que más ha invertido en su plantilla durante estos años. El último golpe en el mercado fue la contratación del defensor Sergio Ramos. Antes también lo hizo con Neymar Jr.

Sin embargo, una publicación del diario francés L Équipe sostiene que el PSG estaría pasando algunos problemas debido a la crisis económica que enfrenta el fútbol de Francia. Un informe enviado a la Dirección General de Control y Gestión de la Ligue 1 revela que podría tener un déficit superior a los 200 millones de euros esta temporada. A eso se suma que aún no han asegurado la renovación de su figura Mbappé.

Según la revista colombiana La Semana, en la lucha por Lionel Messi también aparecen los nombres del Chelsea de Inglaterra y el Inter de Miami de David Beckham.

El equipo inglés, cuyo dueño es el multimillonario ruso Román Abramóvich, actualmente negocia con el Inter de Milán el pase del delantero Romelu Lukaku por unos 130 millones de euros. Aunque es una gran suma importante de dinero, Abramóvich aun podría cubrir el salario de Messi. La fortuna de Abramóvich radica de sus inversiones en el petróleo.

Sobre el cuadro de Beckham, Marca sostiene que Lionel Messi tendría planeado jugar en la MLS de Estados Unidos, pero dentro de dos o tres temporadas. El pago de un alto salario no está fuera de la realidad del torneo norteamericano donde han jugado estrellas como David Villa y Zlatan Ibrahimović.

Asimismo, el diario AS calificó al Inter Miami como uno de los clubes más caros de la MLS con una plantilla que vale 44 millones de dólares.