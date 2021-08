Melgar vs. Cusco FC juegan EN VIVO este miércoles 4 de agosto a las 2.30 p. m. por la fecha 4 de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson en el Estadio San Marcos. El encuentro entre mistianos y cusqueños será televisado por la señal de Gol Perú. Si no cuentas con este canal, podrás seguir la transmisión ONLINE GRATIS vía LIVE STREAMING a través de La República Deportes donde tendrás la previa, las alineaciones confirmadas, el minuto a minuto y el resumen con los goles y mejores jugadas.

Melgar vs. Cusco FC: ficha del partido

Partido Melgar vs. Cusco FC ¿Cuándo juegan? Miércoles 4 de agosto ¿A qué hora? 2.30 p. m. ¿Dónde? Estadio San Marcos ¿En qué canal? Gol Perú.

¿A qué hora juegan Melgar vs. Cusco FC por Fase 2 de Liga 1 Betsson?

Perú: 2.30 p. m.

Colombia: 2.30 p. m.

Ecuador: 2.30 p. m.

México: 2.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.30 p. m.

Bolivia: 3.30 p. m.

Chile: 3.30 p. m.

Paraguay: 3.30 p. m.

Venezuela: 3.30 p. m.

Argentina: 4.30 p. m.

Brasil: 4.30 p. m.

Uruguay: 4.30 p. m.

España: 9.30 p. m.

¿Qué canal transmite Melgar vs. Cusco FC EN VIVO?

Para ver la transmisión del partido Melgar vs. Cusco FC en territorio peruano deberás sintonizar Gol Perú, canal exclusivo de la programación de Movistar TV. Esta señal cuenta con los derechos de la Liga 1 Betsson y la Liga 2.

¿Dónde ver EN VIVO el Melgar vs. Cusco FC?

Puedes ver EN VIVO el partido Melgar vs. Cusco FC por la señal de Gol Perú en los siguientes canales de tu operador Movistar TV:

Satélite

Movistar TV: canal 114 (SD), canal 814 (HD).

Cable

Movistar TV: canal 14 (SD), canal 714 (HD).

¿Cómo ver Melgar vs. Cusco FC EN VIVO ONLINE?

Si no quieres perderte el cotejo Melgar vs. Cusco FC EN VIVO ONLINE por internet, debes sintonizar la señal de Movistar Play, servicio de streaming de Movistar TV, donde podrás tener a la mano toda la programación de este operador, incluido Gol Perú. En caso de que no tengas acceso al mismo, puedes seguir las incidencias del duelo en la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Melgar, últimos resultados

Binacional 1-5 Melgar

Melgar 1-1 César Vallejo

Sport Huancayo 0-3 Melgar.

Cusco FC, últimos resultados

Cusco FC 2-3 Alianza Universidad

Cusco FC 2-2 Binacional

César Vallejo 1-0 Cusco FC.

