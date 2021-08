Tokio 2020: federaciones no quieren mirar la realidad

El 25 de julio, Nicolás Pacheco se jugaba su pase a la final de skeet masculino en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La decisión de un juez (lo sancionó por alzar la culata de la escopeta) en la ronda final calentó aún más el ambiente —estábamos a 35 grados—, los reclamos desde la tribuna de un grupo de peruanos integrado por directivos y hombres de prensa se hicieron escuchar, pero fue la voz de una mujer la que resonó en el campo. Jessica Galdos, que no se despegó nunca de ‘Nico’, no paró hasta presentar por escrito un reclamo que dejará precedente en la disciplina de tiro, pero más de uno se preguntaba de quién se trataba.

Jessica es la coach de Pacheco y de otros tres deportistas de la delegación nacional que llegó a Japón para el evento deportivo. Constancia, esfuerzo y dedicación la llevaron a obtener los resultados que hoy el Perú celebra, como el quinto lugar de Ángelo Caro.

¿Cómo llegas a ser parte de la delegación nacional en Tokio 2020?

Estoy realmente muy feliz por estar por primera vez en unos Juegos Olímpicos acompañando a cuatro deportistas (Nicolás Pacheco, Ángelo Caro, Ariana Orrego y Jovana de la Cruz). Para mí fue una gran sorpresa que ellos pidieran este apoyo del tema coach deportivo, este apoyo en todo lo que es el entrenamiento mental. El coaching es una metodología que apoya a los atletas.

¿En qué consiste tu trabajo?

Todos los atletas vienen con muchas expectativas, mucha ansiedad competitiva, muchas veces no se concentran adecuadamente. Lo que hace el coaching es acompañarlos en su proceso de aprendizaje para que saquen todo ese potencial que ellos tienen. Al final les pasan cosas y tienen presiones, quieren dejar en alto el nombre del país, de alguna manera se estresan. Lo que yo hago es acompañarlos a que ellos aprendan a manejar sus emociones. A veces se frustran mucho también porque los resultados no vienen.

¿Te contratan las federaciones?

Yo vengo trabajando a nivel individual con los chicos, no a nivel federativo porque en las federaciones no permiten contratar, por medio del IPD, a personas que no tengan el título. Algo que quisiera cambiar el día de mañana. En el caso de Ángelo me contrató porque Panam Sports les dio un dinero a algunos chicos para lo que ellos necesiten, es ahí donde me busca para poder ayudarlo. Con Nicolás vengo trabajando desde hace como cinco años, es un proceso. Con Jovana de la Cruz todo comenzó por una empresa que me contrató para su team y ahí es donde la conozco.

¿Crees que no se le toma la importancia que se debe al tema mental?

Lo dejamos de lado cuando es importantísimo que los deportistas, para competir y sacar su máximo potencial, cuenten con una serie de herramientas que les permitan manejar todos esos pensamientos negativos que tienen, esas emociones y saquen su potencial. Realmente forma parte de un equipo multidisciplinario. Vemos países que tienen psicólogos y coaching deportivos, gente en preparación física.

¿Sientes que Tokio 2020 ha sido una vitrina para que el tema salga a la palestra?

Es increíble todo lo que está pasando en los Juegos. Yo estuve presente cuando Simone Biles hace el salto del potro y cayó un poco mal, al principio se pensó que fue por una lesión, pero las declaraciones de ella misma hicieron saber que no estaba disfrutando. Siento que es una atleta que realmente nos ha enseñado mucho, porque las federaciones y los entrenadores piensan que los deportistas no son vulnerables y que siempre deben ser fuertes, que no pueden flaquear, pero somos seres humanos antes que deportistas y nos pasan cosas en la vida. Ella cuidando su salud mental nos deja un gran aprendizaje y reflexiones para todos.

¿La realidad del deportista peruano lo lleva a necesitar un coaching?

Nuestro deportista necesita que le enseñen herramientas para lidiar con presiones y tener rutinas. Eso es lo que te hace un coaching deportivo, establece rutinas antes de la competencia, durante y después, entonces los chicos aprenden que no es lo mismo dormir lo suficiente, qué tienes que comer en la mañana, los chicos deben conocer qué les funciona mejor. Todo eso es parte del alto rendimiento. Una buena relación con tu entrenador, un descanso adecuado, una alimentación e hidratación adecuadas, tú puedes tener la mejor técnica, pero si no trabajas el árbol del alto rendimiento en conjunto, no vas a poder sacar todo el potencial.

¿Cuál es la diferencia con un psicólogo?

La diferencia básica que encuentro es que la Psicológica es una carrera completa que trabaja mucho sobre la personalidad del atleta, si un atleta viene con un trastorno severo de ansiedad, alguna patología o tienen que trabajar problemas muy profundos de la infancia, es buenísimo que tenga un psicólogo al lado que los pueda acompañar. Hoy en día lo que no entendemos en el Perú es que el psicólogo es fundamental, pero lo que hace el coach deportivo es que desde la situación en la que te encuentras hoy, por ejemplo, un atleta que dice no puedo competir porque tengo miedo, lo acompañas desde la situación actual hasta la deseada. El coach motiva, le da herramientas, no le dice qué hacer. Hace que él descubra qué es lo que necesitas para potenciar tu rendimiento. El coaching es una metodología que apoya al deportista en toda la parte motivacional.

Muchas personas confunden su función…

Hoy pensamos que en el coaching tienen que ser psicólogos y no es así, en muchos países tienen el área de psicología y va de la mano con el coach deportivo. Lo más importante es que uno no excluye al otro, podemos trabajar de la mano. Si al atleta le hace bien el coach deportivo y elige esto, por qué no dejarlo que elija lo que le funciona. Todos los profesionales suman en la vida.

La experiencia es fundamental para desempeñar ese cargo…

No tenemos un título universitario, pero podemos tener muchísima experiencia. En mi caso particular, he estudiado más de doce años seguidos, no tengo la carrera de Psicología como tal, pero tengo experiencia al haber sido atleta de alto rendimiento porque yo he sido gimnasta y he competido por mi país. He sido madre de deportistas de alto rendimiento, he sido esposa de un atleta olímpico (esposa de Pancho Boza), entonces he vivido mucho de cerca esta experiencia olímpica y creo que nos tienen que dejar sumar para bien del deporte, aquí uno no es mejor y el otro peor.

¿Te sientes relegada por no tener un título?

A veces me siento un poco rechazada porque no tengo título como psicóloga. Estudié muchísimo, tengo la especialidad de coaching en España y todos los años hago una especialización, creo que soy muy buena en lo que hago y tengo resultados. Me apasiona lo que hago, me entrego al mil por ciento. Tengo toda una camada que viene atrás, tengo nadadores, badmintonistas, una camada con la que trabajo de manera individual pensando en París 2024.

¿Hoy eres el único coaching de la delegación en Tokio?

Sí, sería maravilloso que pudiéramos contar con psicólogos deportivos, más coaching. No ha venido ni un psicólogo deportivo con la delegación, no sé si por un tema de cupos, creo que dependiendo de la cantidad de atletas, hay cupos para doctores, fisios, la parte administrativa no la conozco.

