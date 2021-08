Continúa la Liga 1 Betsson. Alianza Lima vs. Cantolao se juega en vivo vía Tarjeta Roja este miércoles 4 de agosto. El duelo, que arrancará a las 7.30 p. m. en el estadio de San Marcos, será transmitido por Gol Perú.

En los últimos cinco cotejos entre blanquiazules y delfines, Alianza Lima venció en tres ocasiones, mientras que empataron en una y perdió en otra. Actualmente, los de Bustos están en el puesto cinco de la fase, con cinco puntos. En la tabla acumulada, los ediles se posicionan en el tercer podio.

Cantolao no ha conseguido ninguna victoria desde que arrancó la Fase 2. Solo ha logrado dos empates y una derrota. Por ello, tiene dos puntos y está en la posición 14 de la tabla. En el acumulado, está en la antepenúltima ubicación.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Cantolao?

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (jueves)

Italia: 1.30 a. m. (jueves).

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs. Cantolao?

Perú: GOLPERU

México: GolTV Latinoamérica

Colombia: GolTV Latinoamérica

Argentina: GolTV Latinoamérica

Chile: GolTV Latinoamérica

Bolivia: GolTV Latinoamérica

Venezuela: GolTV Latinoamérica

Estados Unidos: GolTV - Perú Mágico

Posible alineación Alianza Lima

Campos; Oslimg Mora, Jefferson Portales, Pablo Míguez, Fabio Rojas, Ricardo Lagos; Josepmir Ballón, Oswaldo Valenzuela, Jairo Concha; Aldair Rodríguez, Arley Rodríguez.

Posible alineación Cantolao

Christian Limousin; Mario Tajima, Arón Sánchez, José Ramírez, Orlando Núñez; Diego Otoya, Leonel Solís, Brayan Reyna, Patricio Arce, Yuriel Celi; Gabriel Leyes.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Cantolao EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no cuentas con acceso a ningún plan de cable contratado, puedes VER EN VIVO Alianza Lima vs. Cantolao ONLINE GRATIS a través de la página de transmisión de eventos deportivos Tarjeta Roja, que no necesita ninguna suscripción.

¿Cómo ver Alianza Lima vs. Cantolao en Tarjeta Roja?

Ingresa a www.tarjetarojatvonline.sx

Busca en la lista de cotejos y haz clic en Alianza Lima vs. Cantolao

Cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Tarjeta Roja por internet gratis?

Para ver los partidos a través de Tarjeta Roja por internet gratis, solo debes ingresar a la plataforma desde un dispositivo inteligente al escribir su nombre en el buscador y dar clic al primer enlace. Una vez allí, elige el encuentro que quieres ver y el link desde el cual quieres hacerlo. Así podrás mirar cualquier cotejo de forma gratuita.

Además, puedes disfrutar el Alianza Lima vs. Cantolao EN VIVO por Tarjeta Roja desde diversos dispositivos inteligentes si descargas la aplicación Tarjeta Roja Directa, disponible en Google Play para equipos Android.