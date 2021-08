Santiago Ormeño: “No pensé que Perú me tomaría en cuenta porque en eliminatorias no me llamaron”

Santiago Ormeño recordó su primera convocatoria a la selección peruana, luego de ser voceado y pedido para integrar el equipo de México, lo cual tampoco fue descartado en su momento por el delantero de 27 años.

“Fue demasiado sorpresivo, llegué a Pachuca nos hicieron pruebas, yo estaba con el tobillo lastimado desde la semifinal de la Liga MX. Nos dieron un mes de vacaciones, y no pensé que me fueran a tomar en cuenta (en Perú), si no me llamaron para eliminatorias” , declaró en entrevista con el Club León.

Sin embargo, la emoción por ser considerado por Ricardo Gareca fue opacada por la lesión de sufrió días antes y lo cual no le permitió estar en las mejores condiciones, pese a la confianza que el entrenador de la Blanquirroja le manifestó.

“Me hicieron estudios y tenía esguince de segundo grado. En una selección los tiempos son muy cortos y querían que llegara a entrenar como es en una selección y realmente no podía. Me recibieron de lujo. Al entrenador no le gustó que llegara lesionado, pero ya que las cosas eran así me dijo que me recuperara, que me iba a necesitar, ya fuera que me perdiera uno o dos partidos ”, sostuvo.

Santiago Ormeño señaló que se quedó con la frustración de participar en la Copa América 2021 con una dolencia que no le permitió explotar todas sus cualidades, aunque tiene la esperanza de volver a lucir la camiseta de la selección peruana.

“La experiencia es espectacular, pero en lo personal no es muy lindo estar en una selección, saber que vas a competir en ese nivel y no sentirse al 100%, pero bueno poco a poco fui agarrando un poco de ritmo, hice lo que pude, ojalá que pueda continuar yendo y demostrar realmente lo que soy”, enfatizó.

Sobre la opción de llegar a México, ‘Santi’ fue claro al indicar que estuvo dispuesto a la convocatoria del ‘Tata’ Martino, pero que se siente contento de ser parte del equipo ‘inca’.

“Me cambió la vida de un momento para otro, ya que comenzó a haber interés. Yo ya había tomado la decisión que a dónde me llamen primero: ahí voy a estar. La oportunidad de los dos no iba a llegar. Y estoy feliz de ser parte de la selección peruana”, declaró Omeño.

Al ser consultado sobre la expectativa que generó en la afición nacional y la opción de ser el sucesor de Paolo Guerrero respondió: “Es que hay una selección espectacular. Cada puesto está muy competitivo y buenos jugadores, pero estoy seguro de que puedo aportar y me preparo para estar en mi mejor versión allá y acá”.

