Faltan pocas horas para que ruede el balón en el superclásico entre Boca vs. River por los octavos de final de la Copa Argentina. Pese a que el equipo xeneize no viene en su mejor momento (no gana hace siete encuentros), los dirigidos por Miguel Ángel Russo saldrán a buscar su pase a la siguiente instancia, en uno de los dos torneos que siguen disputando, pues quedaron eliminados de la Copa Libertadores.

Al ser un duelo trascendental para el cuadro boquense, el exentrenador de Alianza Lima apostará por una alineación diferente a la que ha venido planteando en los partidos anteriores. Por ejemplo, dejará de usar la línea de cuatro defensores para colocar una de tres junto a dos carrileros que se encargarán del recorrido tanto de ida como vuelta, entre ellos, estaría Luis Advíncula.

De esta manera, el argentino colocaría al peruano Carlos Zambrano junto a los experimentados Marcos Rojo y el ‘Cali’ Izquierdoz . Las bandas serían ocupadas por Sández y Advíncula, quien quedó habilitado esta mañana, pues su transfer llegó de España y se encuentra en las oficinas de Boca Juniors.

En la volante estarán Rolón junto al ‘Pulpo’ González, mientras que Ramírez se encargará de habilitar a sus compañeros. Finalmente, los atacantes serían Cristian Pavón y el flamante refuerzo, Norberto Briasco.

Así formaría Boca Juniors ante River Plate por los octavos de final de la Copa Argentina: Rossi; Rojo, Izquierdoz, Zambrano; Sández, Rolón, González, Advíncula; Ramírez, Pavón y Briasco.

Posible equipo de Boca Juniors. Foto: Sports Center

¿A qué hora juegan Boca vs. River?

HOY Boca Juniors vs. River Plate desde el estadio Ciudad de La Plata, por los octavos de final de la Copa Argentina 2021. La transmisión de este partido irá por las señales de TyC Sports y TyC Sports Internacional a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (horario argentino). Puedes seguir la cobertura ONLINE en La República Deportes, con el relato minuto a minuto y los videos de los goles.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.