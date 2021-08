¿Cómo descargar mi certificado de vacunación contra el coronavirus en México desde WhatsApp?

La Secretaría de Salud de México creó un bot (programa informático) que permite descargar el certificado de vacunación contra la COVID-19 desde WhatsApp, debido a que se ha convertido en un documento necesario para viajar a otros países, así como para ingresar a algunos establecimientos de la nación mexicana.

En varios estados solicitan el certificado de vacunación contra el coronavirus para que puedan ingresar a zonas de acceso común. El objetivo es evitar que se promueva otro cierre de negocios no esenciales en medio la tercera ola que ya afronta México.

¿Qué es un certificado de vacunación?

El certificado de vacunación es un documento que lo emiten las autoridades sanitarias de cada país, y que acredita que una persona ha recibido la pauta completa de vacunación contra la COVID-19.

¿Por qué es importante tener un certificado de vacunación?

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, informó que este certificado es importante porque permitirá viajar sin problemas a otros países que exigen un comprobante de vacunación como requisito para ingresar. “Consideramos que para las personas mexicanas era conveniente que tuvieran un instrumento que les facilite esos viajes en caso de que tengan que hacerlo”, afirmó.

No obstante, el funcionario también invocó a no usarlo como condicionante para el empleo, ya que se trataría de una conducta discriminatoria. “No sería procedente que un empleador en México pidiera el certificado y que, si la persona no tenga el certificado, no quiera recibir el empleo o emplear. Eso no sería adecuado”, puntualizó.

¿Cómo descargar mi certificado de vacunación por WhatsApp?

Envía un mensaje con la palabra “Hola” al número 561713 0557.

En el mensaje de respuesta se te dará la opción de descargar tu certificado de vacunación, por lo que en ese mismo chat debes escribir “Certificado”.

Luego, te pedirá tu nombre, sin apellidos, fecha de nacimiento y CURP.

Seguidamente deberás indicar qué vacuna recibiste y el número de dosis, datos que puedes consultar en el expediente que recibiste en el módulo de vacunación.

Finalmente, recibirás un nuevo mensaje con diversas opciones.

Para descargar tu certificado debes seleccionar la segunda opción e ingresar tu CURP nuevamente.