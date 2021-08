Alexandra Grande está a horas de su ansiado debut en Tokio 2020. Este miércoles se confirmó la rival de la karateca peruana que competirá en la categoría 61 kilos modalidad kumite.

La atleta de 31 años es número 11 en el ranking mundial y en su estreno en los Juegos Olímpicos enfrentará a Anita Serogina (Ucrania), deportista que se encuentra en el puesto 9.

Grande integra el Grupo B junto a la ucrania, así como Sadini Mar (Marruecos), Giana Lotfy (Egipto) y Jovana Prekovic (Serbia). En esta primer ronda, la peruana disputará cuatro peleas.

Antes de partir a Japón, Alexandra conversó con La República y dejó un mensaje alentador. “Muchas personas me dicen: ‘Alexandra, vamos por la de oro ¿no?”. Yo no me preparo para una medalla, me preparo para ser una de las mejores del mundo y creo que eso es lo que va a quedar en la memoria de la gente’” , dijo la karateca.

¿Cuándo será el debut de Alexandra Grande en Tokio 2020?

Alexandra Grande iniciará el sueño olímpico en Tokio 2020 este 5 de agosto a partir de las 10.30 p. m. (jueves en Perú). Su participación será en las competencias de karate kumite.

¿Quién es la rival de Alexandra Grande en Tokio 2020?

La karateca peruana enfrentará en su debut a la ucraniana Anita Serogina.

