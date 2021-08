Atlético Nacional vs. Independiente Santa Fe EN VIVO juegan este martes 3 de agosto desde las 8.00 p. m. (hora peruana y colombiana) en el Estadio Nemesio Camacho de Bogotá por la tercera fecha de la Liga BetPlay II-2021. El encuentro entre el Verdolaga y el Cardenal será televisado por la señal de Win Sports. Si no cuentas con este canal, podrás seguir la transmisión ONLINE GRATIS vía LIVE STREAMING en La República Deportes para que no te pierdas ningún detalle de este cotejo.

Atlético Nacional vs. Independiente Santa Fe: ficha del partido

Partido Atlético Nacional vs. Independiente Santa Fe ¿Cuándo juegan? HOY martes 3 de agosto ¿A qué hora juegan? 8.00 p. m. ¿Dónde? Estadio Nemesio Camacho de Bogotá ¿En qué canal? Win Sports.

¿A qué hora juegan Atlético Nacional vs. Independiente Santa Fe por la Liga BetPlay?

Perú: 8.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

México: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (miércoles 4 de agosto).

Atlético Nacional vs. Independiente Santa Fe: posibles alineaciones

Atlético Nacional: Quintana; Marulanda, Perea, Olivera, Banguero; Perlaza, Rovira; Candelo, Barrera, Andrade; Duque.

Santa Fe: Rodríguez; Porras, Moralez, Villalba, Mosquera; Pico, Mejía; Vásquez, Arias, Osorio; Dinolis.

¿Qué canal es Win Sports?

Win Sports+ vía satélite:

DirecTV: Canal 634 (SD) - Canal 1634 (HD)

Movistar: Canal 497 (SD) - Canal 896 (HD)

ClaroTV: Canal 523 (HD).

Win Sports+ vía cable:

ClaroTV: Canal 522 (SD) - Canal 1522 (HD)

Tigo: Canal 139 (SD) - Canal 239 (HD).

Win Sports+ vía IPTV

Movistar: Canal 210 (HD)

EMCALI: Canal 205 (HD)

ETB: Canal 388 (SD) - Canal 389 (HD)

Tigo: Canal 24 (SD) - Canal 239 (HD)

ClaroTV: Canal 1522 (HD).

Atlético Nacional, últimos resultados

Atlético Nacional 1-0 Tolima

Envigado 2-2 Atlético Nacional.

Independiente Santa Fe, últimos resultados

Bucaramanga 4-3 Independiente Santa Fe

Independiente Santa Fe 1-2 Deportivo Cali.

