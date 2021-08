Los Juegos Olímpicos de Tokio culminaron para el equipo peruano de tiro. El último en competir fue Marko Carrillo (pistola 25 m), quien no logró ocultar su frustración por no haber logrado uno de los seis lugares para la gran final.

“No es lo que yo esperaba. Hay sentimientos de incomodidad e insatisfacción. Soy el único responsable de mi actuación, pero soy terco y seguiré luchando por mi sueño, que es ganar una medalla olímpica”, señaló nuestro compatriota número 12 del mundo, que cerró su participación en el puesto 18 de la etapa clasificatoria.

“Luego de la primera ronda tenía claro que quizá no me alcanzaría para llegar a la final, pero seguía con la expectativa de mantenerme en mi ranking, fallé lamentablemente en tres momentos importantes y eso me costó”, agregó para luego dar detalles de lo sucedido.

“Estaba algo ansioso. En verdad, soy casi un chico en esta especialidad. Comencé tarde y la experiencia es primordial. Por eso mi padre –y entrenador– me sostuvo recordando que tengo mucho por recorrer. Te repito, soy muy terco y lucharé por alcanzar mis objetivos. Dicen que cuando uno se convierte en olímpico, jamás deja de serlo”.

Las mezclas de sentimientos brotaron en Marko al recordar el apoyo incondicional de los suyos, su madre Gilda Zevallos y sus hijos. “Mi mamá siempre está pendiente de mí, no he podido hablar con ella en estos días de concentración, sabe lo que es esto. Mi amor para ella y mis hijos, que me han seguido con paciencia todo este tiempo”, confesó entre lágrimas trazándose nuevos retos.

“Hay mucho por mejorar, esto es parte de un proceso, del aprendizaje. Repito, soy terco y consigo lo que me propongo. Mi padre me dijo: ‘Tranquilo, no te desesperes’. Yo voy a luchar por mi sueño. Estoy trabajando para que así sea y no me rendiré”, finalizó Carrillo, quien ya piensa en el Panamericano de Tiro que se llevará a cabo en Lima en septiembre.

Peruanos compiten esta semana

Infografía - La República

