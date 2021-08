Boca Juniors vs. River Plate EN VIVO se enfrentan este miércoles 4 de agosto por los octavos de final de la Copa Argentina, encuentro que podrás disfrutarlo por la señal de TNT Sports. El duelo entre los xeneizes y los millonarios se jugará en el Estadio Ciudad de La Plata y comenzará a las 5.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m (hora argentina). En caso no tengas el canal mencionado, podrás seguir a través de La República Deportes la transmisión ONLINE GRATIS vía LIVE STREAMING para que no te pierdas el minuto a minuto del superclásico.

Boca Juniors vs. River Plate: ficha del partido

Partido Boca Juniors vs. River Plate ¿Cuándo juegan? Miércoles 4 de agosto ¿A qué hora? 5.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m (hora argentina) ¿Dónde? Estadio Ciudad de La Plata ¿En qué canal? TNT Sports.

TNT Sports EN VIVO: ¿a qué hora juegan Boca Juniors vs. River Plate por octavos de final de Copa Argentina?

Argentina: 7.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

México: 5.00 p. m.

Perú: 5.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

TNT Sports EN VIVO: ¿qué canales transmiten el Boca Juniors vs. River Plate por octavos de final de Copa Argentina?

Argentina: TyC Sports Play, TyC Sports Argentina

Bolivia: TyC Sports Internacional

Chile: TyC Sports Internacional

Colombia: TyC Sports Internacional

Costa Rica: TyC Sports Internacional

Ecuador: TyC Sports Internacional

El Salvador: TyC Sports Internacional

Guatemala: TyC Sports Internacional

Honduras: TyC Sports Internacional

Internacional: Fanatiz International

México: TyC Sports Internacional, Fanatiz Mexico

Nicaragua: TyC Sports Internacional

Panamá: TyC Sports Internacional

Paraguay: TyC Sports Internacional

Perú: TyC Sports Internacional

Puerto Rico: TyC Sports Internacional

Estados Unidos: TyC Sports Internacional

Uruguay: TyC Sports Internacional

Venezuela: TyC Sports Internacional

TNT Sports EN VIVO: ¿qué canal es TNT Sports?

TNT Sports 2 EN VIVO

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

Entel: 242 (SD)

Claro: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

Movistar: 486 (SD)

Tu Ves: 504 (SD).

TNT Sports HD EN VIVO

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

Entel: 243 (HD)

Claro: 490 (HD)

GTD/Telsur: 845 (HD)

Movistar: 896 (HD)TU.

TNT Sports EN VIVO: ¿qué canal es TNT Sports Argentina?

Señal terrestre de TNT Sports

Antina: 201 (HD)

Cable Televisora Color: 6 (SD) – 61 (HD)

Telecentro: Canal 207.

Señal satélite de TNT Sports

DirecTV: 603 (SD) – 1603 (HD)

InTV: 630 (HD).

Señal cable de TNT Sports

Cablevisión: 124 (Digital) – 604 HD

TeleRed: 59 (Digital) – 129 HD

Express Cablehogar: 113 (Digital) – 813 (HD)

Cabletel: 214 (HD)

Cablevideo Digital: 608 (HD)

Supercanal CTC: 140 (SD) – 1140 (HD)

Del Viento TV: 530 (HD)

Gigared: 219 (HD) – 70 (SD) – 68 (SD).

¿Cómo ver TNT Sports por internet?

En caso de que quieras seguir el Boca Juniors vs. River Plate por internet, puedes descargar la app TNT Sports GO , disponible en Google Play y App Store para dispositivos móviles (smartphones o tablets) con sistema operativo Android o iOS.

¿Dónde ver TNT Sports GO?

Así como el canal de la que se deriva, la señal de TNT Sports GO solo está disponible en territorio argentino. Para acceder a su contenido es necesario que cuentes con el pack fútbol de TNT Sports en el operador de cable que hayas contratado.

TNT Sports EN VIVO: ¿cómo ver Boca Juniors vs. River Plate EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si quieres VER la transmisión del encuentro Boca Juniors vs. River Plate EN VIVO por internet, La República Deportes realizará un minuto a minuto con todas las incidencias del compromiso. También disfrutarás del resumen y todos los goles del partido.

