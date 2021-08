México vs. Brasil EN VIVO se baten a duelo este martes 3 de agosto a las 3.00 a. m. Ambos equipos buscarán acceder al boleto de la final en este encuentro por la semifinal de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Brasil intentará retener la presea obtenida en casa en el certamen de Río 2016, mientras que México anhela el triunfo total de la categoría como en Londres 2012.

En caso de avanzar a la final, la selección mexicana jugaría por la medalla de oro el sábado 7 de agosto a las 6.30 a. m. ; en caso de ir por la presea de bronce, sería el día previo, viernes 6 de agosto a las 6.00 a. m.

¿A qué hora juega México vs. Brasil?

Perú, Ecuador, Colombia, México: 3.00 a. m.

Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay: 4.00 a. m.

Argentina, Uruguay, Brasil: 5.00 a. m.

España, Alemania, Italia, Francia: 10.00 a. m.

¿Qué canal transmite México vs. Brasil?

Claro Sports, Marca Claro (por YouTube), Canal 5, TUDN, Blim TV y TV Azteca serán las señales que transmitirán el encuentro en México; NBCSN, Telemundo, NBCOlympics.com y Telemundo Deportes en EE. UU.

España: DAZN, Eurosport Player Spain, Eurosport 2 Spain

Estados Unidos: Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App, NBCOlympics.com, Telemundo, NBCSN

Alineación de México

Guillermo Ochoa; Vladimir Loroña, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Angulo; Luis Romo, Sebastián Córdova, Carlos Rodríguez; Alexis Vega, Uriel Antuna y Henry Martín.

Alineación de Brasil

Santos; Diego Carlos, Nino, Dani Álves, Arana; Douglas Luiz, Bruno Guimaraes; Claudinho, Antony, Richarlison; Matheus Cunha.

¿Dónde ver México vs. Brasil EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no cuentas con acceso a ningún plan de cable contratado, puedes VER EN VIVO México vs. Brasil ONLINE GRATIS a través de página de transmisión de eventos deportivos como Apurogol, Fútbol Libre, Roja Directa, Tarjeta Roja, entre otros. Todos estos no necesitan ninguna suscripción.

¿Cómo ver México vs. Brasil EN VIVO en Tarjeta Roja?

Puedes seguir el duelo entre México vs. Brasil por la página de Tarjeta Roja siguiendo estos pasos:

Ingresa a www.tarjetarojatvonline.sx

Busca en la lista de cotejos y haz clic en México vs. Brasil

Cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Tarjeta Roja por internet gratis?

Para ver los partidos a través de Tarjeta Roja por internet gratis, solo debes ingresar a la plataforma desde un dispositivo inteligente al escribir su nombre en el buscador y dar clic al primer enlace. Una vez allí, elige el encuentro que quieres ver y el link desde el cual quieres hacerlo. Así, podrás mirar cualquier cotejo de forma gratuita.

Asimismo, puedes disfrutar el México vs. Brasil EN VIVO por Tarjeta Roja desde diversos dispositivos inteligentes si descargas la aplicación Tarjeta Roja Directa, disponible en Google Play para equipos Android.