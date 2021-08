Fluminense vs. Cerro Porteño juegan por la vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores este martes 3 de agosto. El encuentro, que tendrá como escenario al Estadio Maracaná, se podrá ver por Fox Sports desde las 5.15 p. m. (hora peruana).

¿A qué hora juegan Fluminense vs. Cerro Porteño?

5.15 p. m. - Perú, Ecuador, Colombia, México

6.15 p. m. - Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay

7.15 p. m. - Argentina, Uruguay, Brasil.

¿Qué canal transmite Fluminense vs. Cerro Porteño?

Argentina: Fox Sports

Brasil: Fox Sports

Ecuador: Fox Sports

Colombia: Fox Sports

Chile: Fox Sports

Paraguay: Fox Sports

Perú: Fox Sports

México: Sky HD

Bolivia: Fox Sports

Estados Unidos: beIN SPORTS

España: DAZN.

Alineación de Fluminense

Fluminense: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro y Egídio; Martinelli, Yago y Juan Ramón Cazares; Gabriel Teixeira, Caio Paulista y Lucca.

Alineación de Cerro Porteño

Cerro Porteño: Jean Fernandes; Pablo Adorno, Alberto Espínola, Alan Rodríguez y Alexis Duarte; Mathías Villasanti, Rafael Carrascal, Claudio Aquino y Enzo Giménez; Robert Morales y Mauro Boselli.

¿Dónde ver Fluminense vs. Cerro Porteño EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no cuentas con acceso a ningún plan de cable contratado, puedes VER EN VIVO Fluminense vs. Cerro Porteño ONLINE GRATIS a través de la página de transmisión de eventos deportivos Tarjeta Roja, que no necesita ninguna suscripción.

¿Cómo ver Fluminense vs. Cerro Porteño EN VIVO en Tarjeta Roja?

Puedes seguir estos pasos:

Ingresa a www.tarjetarojatvonline.sx

Busca en la lista de cotejos y haz clic en Fluminense vs. Cerro Porteño

Cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Tarjeta Roja por internet gratis?

Para ver los partidos a través de Tarjeta Roja por internet gratis, solo debes ingresar a la plataforma desde un dispositivo inteligente al escribir su nombre en el buscador y dar clic al primer enlace. Una vez allí, elige el encuentro que quieres ver y el link desde el cual quieres hacerlo. Así podrás mirar cualquier cotejo de forma gratuita.

Además, puedes disfrutar el Fluminense vs. Cerro Porteño EN VIVO por Tarjeta Roja desde diversos dispositivos inteligentes si descargas la aplicación Tarjeta Roja Directa, disponible en Google Play para equipos Android.