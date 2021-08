Fluminense vs. Cerro Porteño juegan por la vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores este martes 3 de agosto. El encuentro, que tendrá como escenario al Estadio Maracaná, se podrá ver por Fox Sports desde las 5.15 p. m. (hora peruana).

¿Qué canal transmite el partido Fluminense vs. Cerro Porteño?

Argentina: Fox Sport2 s, Fox Play

Bolivia: Fox Play, Fox Sports 2

Chile: Fox Sports 2, Fox Play

Colombia: Fox Play, Fox Sports2

Ecuador: Fox Sports 2, Fox Play

Paraguay: Fox Play, Fox Sports 2

Perú: Fox Sports 2, Fox Play

Uruguay: Fox Play, Fox Sports 2

Venezuela: Fox Sports, Fox Play

Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT

España: DAZN.

¿A qué hora juega Fluminense vs. Cerro Porteño?

Paraguay: 6.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

México: 5.15 p. m.

Perú: 5.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Chile: 6.15 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 6.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

España: 12.15 a. m. (miércoles 14).

¿Dónde ver el partido Fluminense vs. Cerro Porteño EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Fluminense vs. Cerro Porteño por internet, ingresa al aplicativo de Fox Sports, donde podrás ver EN DIRECTO el encuentro desde tu teléfono móvil o tablet. En caso de que no tengas acceso al mismo, tienes la opción de mantenerte informado con el desarrollo de este compromiso a través de La República Deportes.

Posibles alineaciones del Fluminense vs. Cerro Porteño

Fluminense

Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro y Egídio; Martinelli, Yago y Juan Ramón Cazares; Gabriel Teixeira, Caio Paulista y Lucca.

Cerro Porteño

Jean Fernandes; Pablo Adorno, Alberto Espínola, Alan Rodríguez y Alexis Duarte; Mathías Villasanti, Rafael Carrascal, Claudio Aquino y Enzo Giménez; Robert Morales y Mauro Boselli.

¿Cómo llegan Fluminense vs. Cerro Porteño?

Luego de que los brasileños se impusieran por 2-0 en el choque de ida , los paraguayos están obligados a vencer en Brasil si lo que buscan es avanzar a la siguiente fase de Libertadores.

La polémica se apoderó del encuentro en Paraguay debido a un error del VAR a favor de la escuadra brasileña. Por ello, se suspendió a los árbitros encargados. Desde aquella fecha, Cerro Porteño no ha disputado algún enfrentamiento y llega con dos semanas de descanso.

Fluminense vs. Cerro Porteño: historial de partidos

Fluminense 2-1 Cerro Porteño | 18.11.09

Cerro Porteño 0-1 Fluminense | 11.11.09.

Fluminense 2-0 Cerro Porteño | 13.07.21

¿En qué estadio se jugará el partido de Fluminense vs. Cerro Porteño?

El Fluminense vs. Cerro Porteño se jugará en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.