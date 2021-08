Los equipos más grandes e históricos del país del tango, Boca Juniors y River Plate, protagonizarán una nueva edición del superclásico con distintas realidades.

Por un lado, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo atraviesa un presente positivo, ya que no conoce de derrotas desde hace cuatro partidos (sumando todas competencias). Sin embargo, el ‘Muñeco’ no podrá contar con uno de sus pilares en ataque, Matías Suárez, y deberá modificar su once titular.

Al frente estarán los dirigidos por Miguel Ángel Russo, quien cuenta con un historial negativo de cada vez que enfrentó a su clásico rival. El experimentado entrenador cumple su segundo ciclo al mando del club azul y oro, con el cual solo pudo ganarle al elenco de la banda en una oportunidad.

En total, Russo enfrentó en cinco ocasiones a River Plate como entrenador de Boca Juniors. De este total, ganó uno (penales), empató tres y perdió el otro encuentro.

River Plate vs. Boca Juniors: posibles alineaciones

Boca Juniors: Agustín Rossi, Marcelo Weigandt, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra, Diego González, Esteban Rolón, Cristian Medina, Juan Ramírez, Cristian Pavón y Norberto Briasco.

Entrenador: Miguel Ángel Russo.

River Plate: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Héctor Martínez, Fabrizio Angileri, Bruno Zuculini, Enzo Pérez, José Paradela, Nicolás De la Cruz, Braian Romero y Julián Álvarez.

Entrenador: Marcelo Gallardo.

Árbitro: Patricio Loustau.

