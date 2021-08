A pesar de haber llegado a Tokio 2020 como el número 3 del mundo en vela, Stefano Peschiera sufrió en su segunda competición olímpica, cuyo clima le jugó una mala pasada a nuestro representante nacional en más de una ocasión.

La República conversó en exclusiva con el velista peruano, quien se mostró insatisfecho por su rendimiento en tierras niponas. “No ha sido mi semana. Se puede ver tanto en los resultados como en el agua. He tenido bastante mala fortuna acompañada de condiciones que no me favorecieron mucho”, declaró Stefano.

Si bien la naturaleza tuvo un papel protagónico, Peschiera recalcó que no se pudo plasmar lo planificado en los entrenamientos. “Creo que no pudimos concretar estratégicamente nuestras regatas, sobre todo a principio de semana. Tuve algunos tropiezos, caídas al agua, las cuales no me pasan normalmente, posiblemente a causa de los nervios o a la tensión que ejercemos en el agua. Ha sido duro mentalmente”.

La participación de Stefano en Tokio 2020 distó de lo que esperaba demostrar, a tal punto que el velista confesó sentir cierta tranquilidad por la culminación de su competencia. “Estoy más relajado porque acabó lo que muchos podrían describir como una semana de infierno, donde a la mitad quieres que termine”, indicó.

Sin embargo, la importancia de defender a una nación fue la motivación que tuvo para nunca bajar los brazos. “La razón por la que no me rendí en ningún momento, a pesar de los contratiempos, fue por el honor de poder representar a todos ellos y por el apoyo que recibo, el calor de la gente, que aunque no te esté yendo bien sigan apoyando y digan “mantén la frente en alto” cuando la cabeza quiere pensar distinto. Por ellos es que he llegado al último día de una manera distinta. Espero que nos sigan no solo en los Juegos Olímpicos, sino también en las competencias más importantes”.

Tras el final de su presencia en certamen olímpico, Stefano Peschiera intentará cobrarse su revancha en la próxima edición, y para ello confía en conseguir el anhelado boleto, pero no lo hará solo.

“Si es posible me gustaría estar en París. Creo que los juveniles vienen preparándose muy bien en el Perú, antes no teníamos chicos que puedan dar la talla, pero hoy los tenemos. Me gustaría que salgan y se prueben para que juntos podamos hacer el camino a París, que solo son tres años”.

Por el momento, Stefano se tomará estas semanas para despejar su cabeza y recuperar las fuerzas para meterse nuevamente al ruedo. “Voy a descansar un poco. El esfuerzo que hice en los últimos dos años de entrenamiento fue muy arduo y fuerte. Me ha desgastado mucho, me han salido canas. Creo que descansaré un mes, pero igual voy a seguir yendo al gimnasio, ya que me gusta ser competitivo conmigo mismo”.

Con la mirada hacia adelante, el velista nacional aún tendrá algunos torneos en sus planes para el 2021, donde podrá pasar vuelta a la página. “Se viene el Mundial (Barcelona), que era en setiembre, pero lo cambiaron para noviembre, entonces voy a ver cuando empiezo a prepararme porque quiero participar y que me vaya bien. También tenemos en octubre un evento similar a un campeonato mundial de vela general, de 10 peruanos en el bote, 56 países, y yo seré el capitán de Perú”.

Con 26 años, tendrá varias oportunidades para sacarse la espina de Tokio 2020, pero para ello es consciente de que la preparación mental será igual de importante que la física para conseguir el ansiado objetivo del podio olímpico.

