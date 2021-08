Angelo Caro aceleró los corazones de los peruanos con su participación en Tokio 2021. El skater incaico clasificó a la final y estuvo cerca de colgarse una medalla. Su destreza lo llevó a ser quinto lugar dejando una sensación de tener un saldo pendiente consigo mismo y la hinchada en los siguientes Juegos Olímpicos. El atleta chiclayano contó en una reciente entrevista su incursión en el fútbol.

En conversación con Fútbol en América, Caro reveló que le gustaba jugar como lateral derecho. “Me gustaba armar ahí algunas jugadas, pero más era mi ‘chamba’ que no pase nadie, por ahí metía un par de ‘tabazos’ (patadas)”, dijo el skater profesional.

Ante esta respuesta, el reportero le hizo hincapié en que por su labor en el campo se asemejaba más Aldo Corzo que a la de Luis Advíncula.

Luego, fue consultado por si era hincha de algún equipo de fútbol. Angelo Caro reveló que no simpatizaba por ningún equipo. Asimismo, una parte de su familia le quería inculcar el hinchaje por Universitario, mientras que otro por Alianza Lima, pero no se inclinó por ninguno. “Para que no existan discusiones, ahí nomás”, respondió entre risas.

