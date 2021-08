Ricardo Gareca ofreció una entrevista a un medio de su natal Argentina desde un ángulo más introspectivo. En esta conversación recordó cómo las veces en que perdió el control dentro de las canchas lo ayudaron a sacar lo mejor de sí mismo con el pasar del tiempo. El entrenador de la selección peruana recordó algunos momentos que le tocó vivir en Boca Juniors y Universitario de Deportes.

En el portal el Tiempo argentino le recordaron al ‘Tigre’ sobre ‘las veces en las que perdió la cabeza’, a lo que el estratega de la Bicolor respondió:

“Como futbolista y como entrenador. Eso me llevó a estar más tranquilo con los años. Como futbolista estuve un año y pico sin jugar por suspensión, en Boca. Como técnico, en Universitario de Perú, me suspendieron y no podía ni siquiera ir a dar indicaciones al vestuario en el entretiempo. Fueron seis fechas. Después, solamente me expulsaron una vez en un Racing-Vélez. Pero no me extralimité. Trato de estar lo más tranquilo posible”, expresó Gareca.

Asimismo, señaló que cuando las cosas van mal, trata de buscar lo positivo, porque eso forja el carácter. “Cuando las cosas van mal, se tiende a la crítica hacia los jugadores, pero aun en situaciones así siempre hay cosas buenas en un partido. Así le saqué mejores dividendos a los grupos”, refirió.

Por estos días, el entrenador de la Blanquirroja está en Córdoba, Argentina, ciudad en la que se encuentra visitando a sus nietos luego de su participación en la Copa América 2021.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.