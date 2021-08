Este domingo 1 de agosto juegan Boca Juniors vs. Talleres EN VIVO por la fecha 4 de la Liga Profesional de Argentina 2021. El Xeneize visita a la ‘T’ con la esperanza de salir de su mal momento en un partido a jugarse desde la 1.45 p. m. (hora peruana) y 3.45 p. m. (hora argentina) en el Estadio Mario Kempes de Córdoba. ¿Qué canales lo transmiten en directo? Aquí te lo explicamos.

La República Deportes también te traerá una amplia cobertura de este choque, con todas las emociones y goles en directo.

Tras un inicio de torneo complicado y dos partidos sin sus figuras luego del escándalo en Brasil, Boca sale a la cancha con energías renovadas con miras a subir su posición (ocupa el puesto 24 en la tabla) y también a prepararse para el superclásico del miércoles contra River. Luis Advíncula, el peruano, aún no verá acción por la falta del transfer. Talleres, el local, los enfrentará con las mismas ansias de escalar posiciones en pleno reacomodo del plantel.

Boca Juniors enfrentará a Talleres por la cuarta jornada de la Liga Profesional. Foto: Boca Juniors/Twitter

¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Talleres?

Boca Juniors vs. Talleres inicia a las siguientes horas:

Perú: 1.45 p. m.

1.45 p. m. Argentina: 3.45 p. m.

3.45 p. m. México: 1.45 p. m.

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Washington D. C.): 2.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

Italia: 8.45 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Boca Juniors vs. Talleres?

Los siguientes canales transmitirán el Boca Juniors vs. Talleres EN VIVO para los siguientes países:

¿Cómo ver TNT Sports EN VIVO?

En Argentina, TNT Sports es la señal encargada de transmitir el Boca Juniors vs. Talleres EN VIVO y otros encuentros de la Liga Profesional 2021. Para disfrutar de su programación, necesitas suscribirte al Pack Fútbol. Estas son las frecuencias en que podrás encontrarla:

Terrestre

Antina: 201 (HD)

Cable Televisora Color: 6 (SD) y 61 (HD)

Telecentro: 207.

Satélite

DirecTV: 603 (SD) y 1603 (HD)

InTV: 630 (HD).

Cable

Cablevisión: 124 (Digital) y 604 HD

TeleRed: 59 (Digital) y 129 HD

Express Cablehogar: 113 (Digital) y 813 (HD)

Cabletel: 214 (HD)

Cablevideo Digital: 608 (HD)

Supercanal CTC: 140 (SD) y 1140 (HD)

Del Viento TV: 530 (HD)

Gigared: 219 (HD), 70 y 68 (SD).

TNT Sports transmitirá el encuentro Boca Juniors vs. Talleres en Argentina. Foto: TNTSportsAR/Twitter

¿Cómo ver ESPN EN VIVO?

En Perú y otros países de Sudamérica de habla hispana, el Boca Juniors vs. Talleres irá EN VIVO por ESPN.

DirecTV

Chile: 621 (SD) y 1621 (HD)

Colombia: 621 (SD) y 1621 (HD)

Ecuador: 621 (SD) y 1621 (HD)

Perú: 621 (SD) y 1621 (HD)

Uruguay: 621 (SD) y 1621 (HD).

Movistar TV

Colombia: 483 (SD) y 884 (HD)

Perú (satélite): 483 (SD) y 884 (HD)

Perú (cable): 504 (SD) y 740 (HD)

Venezuela: 483 (SD)

Chile: 480 (SD) y 884 (HD).

Claro TV

Colombia (satélite): 510 8SD) y 540 (HD)

Colombia (cable): 511 (SD) y 1511 (HD)

Perú (satélite): 36 (SD) y 1711 (HD)

Perú (cable): 65 (SD) y 523 (HD)

Chile: 174 (SD) y 474 (HD).

Tigo

Colombia: 28 (SD) y 244 (HD)

Bolivia (cable): 508 (SD) y 701 (HD)

Paraguay: 103.

Simple TV

Venezuela: 621 (SD) y 1621 (HD).

ESPN transmitirá el Boca Juniors vs. Talleres en Sudamérica (excepto Argentina y Brasil). Foto: ESPNPeru/Twitter

¿Dónde ver el partido de Boca Juniors vs. Talleres EN VIVO ONLINE GRATIS?

Este duelo por la Liga Profesional 2021 también estará disponible en las plataformas de streaming de los mencionados canales: TNT Sports Go en el caso de Argentina e ESPN Play para el resto de Hispanoamérica.

También podrás seguir las emociones del Boca Juniors vs. Talleres EN VIVO y gratis con la cobertura online que realizará La República Deportes: alineaciones confirmadas, minuto a minuto, mejores jugadas, goles y mucho más.

Posibles alineaciones del Boca Juniors vs. Talleres

Boca Juniors: Rossi; Weigandt, Izquierdoz, Rojo, Sández; Medina, Rolón o Varela, González; Pavón, Briasco, Ramírez.

Rossi; Weigandt, Izquierdoz, Rojo, Sández; Medina, Rolón o Varela, González; Pavón, Briasco, Ramírez. Talleres: Herrera; Tenaglia, Malatini o Komar, Pérez, Díaz; Navarro, Mac Allister o Méndez; Valoyes o Sosa, Auzqui, Martino o García; Santos o Retegui.

¿Cómo llegan Boca Juniors vs. Talleres?

Boca Juniors cayó 2-0 con San Lorenzo en su último partido, en el cual no pudo emplear a sus titulares habituales debido a que estaban en aislamiento. Esta vez saldrá con la mayoría de ellos, aunque Fabra, Cardona y Villa no fueron convocados . El tercero no acudió al entrenamiento del viernes y estaría dispuesto a migrar del club xeneize. De los juveniles, Vega, Mancuso y Barco viajaron a Córdoba.

Del otro lado, Talleres también fue derrotado en la fecha anterior (2-1 ante Central Córdoba) y, al igual que Boca, ocupa la parte baja de la tabla (tres puntos frente a dos de su rival). Luego de este revés, Alexander Medina sigue pensando en posibles cambios para su alineación titular. En la convocatoria también figura Héctor Fértoli, recién llegado de Racing.

Boca Juniors vs. Talleres: historial de partidos

En los últimos cinco Boca Juniors vs. Talleres, el Xeneize se impuso en dos, la ‘T’ en otros dos y hubo una igualdad.

Boca Juniors perdió 2-1 con Talleres en el último enfrentamiento entre ambos. Foto: La Voz

¿Dónde se jugará el partido de Boca Juniors vs. Talleres?

El escenario del Boca Juniors vs. Talleres será el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba (Argentina).

El Estadio Mario Alberto Kempes será sede del Boca Juniors vs. Talleres. Foto: Conmebol

