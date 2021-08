PSG vs. Lille EN VIVO juegan este domingo 1 de agosto por la Supercopa de Francia a partir de la 1.00 p. m. (hora peruana) en el Bloomfield Stadium de Tel-Aviv, Israel. El encuentro entre los parisinos y el vigente campeón de la Ligue 1 será televisado por la señal de ESPN 2 y beIN Sports. Si no cuentas con estos canales, no te preocupes, ya que La República Deportes traerá la transmisión ONLINE vía LIVE STREAMING para que no te pierdas el minuto a minuto de este importante partido.

PSG vs. Lille: ficha del partido

Partido PSG vs. Lille ¿Cuándo juegan? HOY domingo 1 de agosto ¿A qué hora? 1.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Bloomfield Stadium ¿En qué canal? ESPN 2 y beIN Sports.

PSG vs. Lille: la previa

El PSG y Lille comienzan este domingo 1 agosto la temporada 2021-2022 con la disputa por la Supercopa de Francia.

Los parisinos, vigentes campeones de la Copa Francia, y el Lille, último ganador de la Ligue 1 , buscarán ganar el primer título de la campaña. El cuadro de París llega a este encuentro luego de sostener tres partidos amistosos, en los que obtuvo dos victorias y un empate.

Mientras tanto, el campeón del fútbol francés afrontará la Supercopa de Francia con varias bajas. El DT Christophe Galtier, quien fue pieza clave para el título, ya no se encuentra más al mando de los Dogos. A ello, se suma las bajas de los jugadores Mike Maignan y Boubakary Soumaré quienes partieron al Milan y Leicester City, respectivamente.

Si bien el PSG realizó grandes fichajes, Mauricio Pochettino tendrá varias bajas para este cotejo. Jugadores como Neymar, Mbappé, Sergio Ramos, entre otros, no estarán presentes en esta definición.

PSG vs. Lille podrás sintonizarlo por la señal de ESPN 2. Foto: SportsCenter

PSG vs. Lille: posibles alineaciones

PSG: Navas; Hakimi, Kehrer, Diallo, Kurzawa; Gueye, Herrera, Draxler, Ebimbe; Icardi y Kalimuendo.

DT: Mauricio Pochettino.

Lille: Jardim; Pied, Fonte, Botman, Reinildo; Araujo, Andre, Sanches, Bamba; David y Yilmaz.

DT: Jocelyn Gourvennec.

¿A qué hora juegan el PSG vs. Lille por la Supercopa de Francia?

Perú: 1.00 p. m.

Colombia: 1.00 p. m.

Ecuador: 1.00 p. m.

Estados Unidos: 1.00 p. m. (ET)

México: 1.00 p. m.

Costa Rica: 2.00 p. m.

Bolivia: 2.00 p. m.

Paraguay: 2.00 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Chile: 2.00 p. m.

Brasil: 3.00 p. m.

Argentina: 3.00 p. m.

Uruguay: 3.00 p. m.

¿En qué canales transmiten el PSG vs. Lille por la Supercopa de Francia?

Argentina: ESPN 2

Brasil: ESPN Brasil, GUIGO, NOW NET e Claro

Colombia: ESPN 2

Costa Rica: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Ecuador: ESPN 2

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT

México: ESPN 2

Perú: ESPN 2

Bolivia: ESPN 2

Venezuela: ESPN 2

Paraguay: ESPN 2

Chile: ESPN 2

Uruguay: ESPN 2.

PSG vs. Lille: ¿Qué canal es ESPN 2?

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital)

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo)

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV)

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV)

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV)

Paraguay: canal 104 (Tigo)

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV)

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV)

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

¿Cómo ver PSG vs. Lille por ESPN 2 ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del partido PSG vs. Lille por internet, puedes sintonizar la señal de ESPN Play, servicio de streaming de la cadena ESPN donde podrás acceder a toda la programación de este canal deportivo y sus derivados. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo ver el PSG vs. Lille por beIN Sports ONLINE?

Para ver el PSG vs. Lille EN VIVO ONLINE vía beIN Sports tienes que ingresar a la web del canal y dar clic en la opción ‘Ver en vivo’. Ahí podrás tener acceso a todos los partidos de fútbol y la programación completa de todos los eventos deportivos.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.