Alianza Lima vs. Sport Boys EN VIVO se juega HOY a partir de la 3.15 p. m. por la tercera jornada de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson. El recinto que albergará este enfrentamiento será el Estadio Iván Elías Moreno, en Villa El Salvador. Puedes ver este partido a través de la señal de Gol Perú o mediante La República Deportes. Aquí encontrarás los equipos titulares, el marcador actualizado minuto a minuto y la resumen completo con todos los goles.

Alianza Lima vs. Sport Boys: ficha técnica

Partido Alianza Lima vs. Sport Boys ¿Cuándo juegan? Domingo 1 de agosto del 2021 ¿A qué hora? 3.30 p. m. ¿Dónde? Estadio Iván Elías Moreno ¿En qué canal? Gol Perú

Alianza Lima vs. Sport Boys: la previa

A mantener el buen inicio. Alianza Lima buscará se segundo triunfo en la Fase 2 de la Liga 1. Si bien el cuadro blanquiazul viene mostrando un buen rendimiento, la fecha pasada consiguió un empate ante Alianza Universidad. Los dirigidos por Bustos son uno de los equipos que menos goles recibió en el año

Por su lado, Sport Boys derrotó en la fecha anterior a Ayacucho FC con una gran actuación de ‘Cachito’ Ramírez. El cuadro rosado espera mejorar lo hecho en la primera etapa y alejarse de la zona baja de la tabla general.

Alianza Lima vs. Sport Boys: posibles alineaciones

Alianza Lima: Campos; Portales, Míguez, Vílchez, Lagos; Mora, Ballón, Concha, Moyano; Aldair Rodríguez, Arley Rodríguez.

Sport Boys: Álvarez; Fuentes, Torrejón, Carranza, Bolívar; Nungaray, Ramírez, Uribe, Chávez, Villamarín; Penco.

Gol Perú EN VIVO: ¿a qué hora juega Alianza Lima vs. Sport Boys?

Perú: 3.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

México: 3.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Chile: 4.30 p. m.

Paraguay: 4.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

Gol Perú EN VIVO: ¿qué canal transmite Alianza Lima vs. Sport Boys?

En Perú, la transmisión del partido Alianza Lima vs. Sport Boys estará a cargo de Gol Perú, mientras que en el extranjero la emisión irá por la señal de GolTV Latinoamérica.

Argentina: GolTV Latinoamérica

Bolivia: GolTV Latinoamérica

Chile: GolTV Latinoamérica, Perú Mágico

Colombia: GolTV Latinoamérica

Ecuador: GolTV Latinoamérica

México: GolTV Latinoamérica

Paraguay: GolTV Latinoamérica

Perú: Gol Perú

Uruguay: GolTV Latinoamérica

Venezuela: GolTV Latinoamérica, Perú Mágico

Estados Unidos: GOLTV, Perú Mágico, GolTV Espanol.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Sport Boys vía Gol Perú?

En territorio peruano, estos son los canales que deberás sintonizar si quieres ver el partido Alianza Lima vs. Sport Boys por la señal de Gol Perú:

Satélite

Movistar TV: canal 114 (SD), canal 814 (HD).

Cable

Movistar TV: canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cómo ver ONLINE Alianza Lima vs. Sport Boys por Gol Perú?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Alianza Lima vs. Sport Boys por internet, puedes ingresar al servicio de streaming Movistar Play, que te lleva la programación completa de Movistar TV. En caso de que no tengas acceso al mismo, puedes seguir las incidencias del encuentro desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cuál es la programación de Gol Perú?

Además del partido Alianza Lima vs. Sport Boys, Gol Perú tiene los derechos televisivos de varios otros equipos de la Liga 1 Betsson en esta Fase 2 del torneo. También podrás ver por esta señal los cotejos más importantes en cada fecha de la Liga 1.

¿Cómo descargar Movistar Play?

Accede a Google Play o a la App Store y busca Movistar Play Perú. Haz clic en la opción con dicho nombre e inicia el proceso de descarga. Podrás tener acceso a todos sus contenidos, incluida la señal de Gol Perú EN VIVO ONLINE siempre que introduzcas tu correo electrónico y contraseña de usuario de Movistar Play.

¿Cómo ver Alianza Lima vs. Sport Boys EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para ver el enfrentamiento Alianza Lima vs. Sport Boys por Gol Perú, puedes ingresar a la plataforma de Movistar Play a través de la app o la página web. Una vez dentro, ve a la opción de programación y encontrarás la señal para ver el minuto a minuto del duelo de la Liga 1 Betsson.

Alianza Lima vs. Sport Boys EN VIVO: últimos enfrentamientos

Alianza Lima 2-0 Sport Boys I 17.05.21

Alianza Lima 0-2 Sport Boys | 21.11.20

Alianza Lima 1-1 Sport Boys | 07.10.20

Alianza Lima 1-2 Sport Boys | 14.07.19

Alianza Lima 3-0 Sport Boys | 15.02.19

